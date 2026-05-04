Leitað að uppbyggingarverkefnum í ferðaþjónustu í Skagafirði
Auglýst er eftir uppbyggingarverkefnum í ferðaþjónustu til að setja á forgangslista Skagafjarðar fyrir Áfangastaðaáætlun Norðurlands (DMP). Þau verkefni sem eru á forgangslista Skagafjarðar fá auka stig við mat á umsóknum í Framkvæmdasjóð ferðamannastaða, sem opnað verður fyrir í haust.
Skila þarf inn greinagóðri lýsingu á verkefnum, upplýsingum um hagsmunaaðila ásamt samþykki allra landeigenda ef við á. Verkefni sem til stendur að sækja um fyrir í haust koma einungis til greina.
Árið 2018 var fyrst gerð Áfangastaðaáætlun fyrir Norðurland, þar sem gert var stöðumat á ferðaþjónustu á Norðurlandi og forgangsröðun verkefna til næstu þriggja ára. Síðan þá hafa forgangsverkefni Áfangastaðaáætlunar verið uppfærð árlega. Hverju sveitarfélagi á Norðurlandi gefst kostur á að senda inn fimm verkefni á forgangslistann.
Frestur til að skila inn uppbyggingarverkefnum til Skagafjarðar er til og með 29. júní nk.
Tekið er á móti verkefnahugmyndum á netfangið mannlif@skagafjordur.is.
Nánari upplýsingar um Áfangastaðaáætlunina og forgangsverkefni er hægt að finna hér.
