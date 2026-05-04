Leitað að uppbyggingarverkefnum í ferðaþjónustu í Skagafirði

feykir.is Skagafjörður 04.05.2026 kl. 15.41 oli@feykir.is
Við Ketubjörg. MYND: ÓAB
Auglýst er eftir uppbyggingarverkefnum í ferðaþjónustu til að setja á forgangslista Skagafjarðar fyrir Áfangastaðaáætlun Norðurlands (DMP). Þau verkefni sem eru á forgangslista Skagafjarðar fá auka stig við mat á umsóknum í Framkvæmdasjóð ferðamannastaða, sem opnað verður fyrir í haust.

Skila þarf inn greinagóðri lýsingu á verkefnum, upplýsingum um hagsmunaaðila ásamt samþykki allra landeigenda ef við á. Verkefni sem til stendur að sækja um fyrir í haust koma einungis til greina.

Árið 2018 var fyrst gerð Áfangastaðaáætlun fyrir Norðurland, þar sem gert var stöðumat á ferðaþjónustu á Norðurlandi og forgangsröðun verkefna til næstu þriggja ára. Síðan þá hafa forgangsverkefni Áfangastaðaáætlunar verið uppfærð árlega. Hverju sveitarfélagi á Norðurlandi gefst kostur á að senda inn fimm verkefni á forgangslistann.

Frestur til að skila inn uppbyggingarverkefnum til Skagafjarðar er til og með 29. júní nk.

Tekið er á móti verkefnahugmyndum á netfangið mannlif@skagafjordur.is.

Nánari upplýsingar um Áfangastaðaáætlunina og forgangsverkefni er hægt að finna hér.

/Skagafjörður.is

    Skagafjörður hefur alla burði til að vera eitt öflugasta og eftirsóknarverðasta samfélag landsins. Hér er sterkur grunnur – öflugt atvinnulíf, rík menning og samheldið samfélag. En framtíðin ræðst af því hvort við veljum að sækja fram eða standa í stað.
    Í ár taka tíu grunnskólar af Norðurlandi þátt í sviðslistarviðburðinum Fiðringi á Norðurlandi sem haldinn verður í Hofi á Akureyri þann 6. maí. Varmahlíðarskóli tekur nú þátt í fyrsta sinn, og stefnan er að virkja alla grunnskóla á svæðinu frá Borðeyri til Bakkafjarðar.
    Sagt er frá því á vef Árskóla á Sauðárkróki að nemendur í 9. bekk fóru nýverið í eftirminnilegt ferðalag til Reykjavíkur en hápunktur ferðarinnar var sýning í Þjóðleikhúsinu þar sem þau sáu söngleikinn Ormstungu. Ferðin mun hafa tekist í alla staði afar vel og stendur upp úr sem einn af hápunktum skólaársins hjá 9. bekk en tenging bókmennta og lifandi listar vekur áhuga nemenda á íslenskum menningararfi.
    Tindastóll og Stjarnan mættust í Garðabænum í kvöld í fjórða leik liðanna í undanúrslitarimmu liðanna í körfunni. Stólarnir gerðu sér lítið fyrir og snéru leikinn sér í hag í síðari hálfleik eftir erfiðan fyrri hálfleik. Lokatölur 97-103 að loknum geggjuðum körfuboltaleik og það verður því oddaleikur í Síkinu á miðvikudaginn.
