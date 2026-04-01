Leitin að Norðansprotanum í fullum gangi

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 01.04.2026 kl. 08.00 oli@feykir.is
Norðansprotinn er nýsköpunarkeppni þar sem leitað er að áhugaverðustu nýsköpunarhugmynd Norðurlands. Leitin er hafin og stendur til 22. apríl þegar Norðansprotinn 2026 verður valinn á lokaviðburði sem haldinn verður í Drift EA á Akureyri.
 
Keppnin er einstakt tækifæri fyrir ungt fólk og reynslubolta til að kynna hugmyndir sem geta umbreytt samfélaginu, skapað ný störf og styrkt samkeppnishæfi svæðisins. Keppnin er opin öllum á Norðurlandi sem hafa frumlega hugmynd og vilja láta til sín taka – hvort sem um er að ræða nýja tækni, samfélagslausnir eða vöru og þjónustu.
 
Í fyrra var það verkefnið Stökkfiskur sem hlaut titilinn Norðansprotinn 2025 en verkefnið sameinar íslenskan uppruna, gæði og frumleika í íslensku snakki úr harðfiski. Sölvi Helgason, fulltrúi Stökkfisks sagði “„að taka þátt í Norðansprotanum var ekki bara skemmtilegt heldur líka lærdómsríkt og uppbyggilegt ferli. Norðansprotinn var frábær stökkpallur fyrir okkur og hjálpaði okkur við að taka verkefnið okkar af hugmyndastiginu og gera það að veruleika. Þessi viðbót við frumkvöðlasenuna á Norðurlandi mun vonandi hjálpa til við að leysa úr læðingi þá gífurlegu orku sem býr á svæðinu og við hvetjum alla þá sem sitja á hugmynd eða verkefni til að taka þátt.“
 
Keppnin er styrkt af fjárfestingasjóðnum Landvættir sem er í rekstri Axum verðbréfa, en sjóðurinn leggur til verðlaunafé upp á 1.000.000 kr. sem sigurvegarinn getur nýtt til að koma hugmyndinni sinni í framkvæmd. Skráning hér >
 
Norðansprotinn er samstarfsverkefni SSNV, SSNE, Háskólans á Hólum, Háskólans á Akureyri, Drift EA og Hraðsins með stuðningi frá Landvættum fjárfestingasjóði.

 

/ Fréttatilkynning

Til baka

Fleiri fréttir

Yfirlit frétta