Haukar höfðu betur í Gatorade-bikarnum á Blönduósi

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 16.09.2026 kl. 09.27 oli@feykir.is

Undanúrslitaleikurinn í Gatorade-bikarnum fór fram á Blönduósi í gærdag, hófst kl. 16:15 en náði reyndar fram á kvöld þar sem boðið var upp framlengingu og vítakeppni. Lið Kormáks/Hvatar mætti liði Hauka Hafnarfirði en bæði liðin spila í 2. deild en Haukar urðu deildarmeistarar og spila því í Lengjudeildinni að ári. Það var hart barist á Blönduósvelli, staðan 1-1 eftir venjulegan leiktíma og framlengingu en vítakeppnina unnu gestirnir 3-4 og spila því til úrslita í keppninni.

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