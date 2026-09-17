Leikið á sítar í Hólaneskirkju í dag

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Listir og menning 17.09.2026 kl. 09.03 oli@feykir.is
Julien Philippon leikur á sítar. MYND AF HÚNI.IS
Julien Philippon leikur á sítar. MYND AF HÚNI.IS

Tónlistarmaðurinn Julien Philippon, sem dvelur í listamiðstöðinni Nesi á Skagaströnd, heldur stutta sítar‑tónleika í Hólaneskirkju fimmtudaginn 17. september. Tónleikarnir hefjast klukkan 17 og standa í um 20 mínútur. Allir eru velkomnir.

Tónleikarnir bera heitið Underground Weather: Acoustic Sitar Performance og byggja á spunatónlist þar sem hver tónn og hver stemning mótast í rauntíma. Verkið er hugsað sem náin tilraun í að kanna tilfinningar, innra rými og augnablikið sjálft. Með hljómi sítarsins er áheyrendum boðið inn í sameiginlegt rými kyrrðar, næmni og uppgötvana.

Julien Philippon er tónskáld, tónlistarmaður og pródúsent sem starfar á mörkum indverskrar klassíkur, raflistar, ambient‑tónlistar og tilraunakenndrar samsetningar. Undir listamannsnafni sínu Underground Weather vinnur hann með hljóðheim þar sem lífræn áferð og rafræn landslög mætast og mynda sérstöðu sem fer út fyrir hefðbundin tónlistarstef.

Heimild: Húni.is

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