Íris Ösp valin í æfingahóp U15 landsliðsins
Króksarinn Íris Ösp Elefsen, leikmaður Tindastóls, hefur verið valin í æfingahóp U15 landsliðs kvenna. Hún er fædd árið 2012 en er afar efnileg. Hún ætti að öllu jöfnu að spila í 4. flokki en hefur spilað með 3. flokki Tindastóls/HFK í sumar og reyndar einnig með meistaraflokki Tindastóls í Lengjudeildinni þar sem hún var meðal annars í byrjunarliðinu í síðustu tveimur leikjunum.
Æfingahópur U15 landsliðsins kemur saman til æfinga dagana 22.–24. september í Miðgarði í Garðabæ þar sem hópurinn æfir undir stjórn Gunnhildar Yrsu Jónsdóttur landsliðsþjálfara.
Við óskum Írisi Ösp til hamingju og góðs gengis á æfingunum!