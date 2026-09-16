Íris Ösp valin í æfingahóp U15 landsliðsins

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 16.09.2026 kl. 11.11 oli@feykir.is
Íris Ösp. MYND: SIGURÐUR INGI
Íris Ösp. MYND: SIGURÐUR INGI

Króksarinn Íris Ösp Elefsen, leikmaður Tindastóls, hefur verið valin í æfingahóp U15 landsliðs kvenna. Hún er fædd árið 2012 en er afar efnileg. Hún ætti að öllu jöfnu að spila í 4. flokki en hefur spilað með 3. flokki Tindastóls/HFK í sumar og reyndar einnig með meistaraflokki Tindastóls í Lengjudeildinni þar sem hún var meðal annars í byrjunarliðinu í síðustu tveimur leikjunum.

Æfingahópur U15 landsliðsins kemur saman til æfinga dagana 22.–24. september í Miðgarði í Garðabæ þar sem hópurinn æfir undir stjórn Gunnhildar Yrsu Jónsdóttur landsliðsþjálfara.

Við óskum Írisi Ösp til hamingju og góðs gengis á æfingunum!

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