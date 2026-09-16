Uppbyggingarsjóður Norðurlands vestra opnar 16. september
Opnað verður fyrir umsóknir í Uppbyggingarsjóð Norðurlands vestra 16. september. SSNV hvetur einstaklinga, fyrirtæki, félagasamtök og stofnanir með hugmyndir að verkefnum til að kynna sér tækifærin sem sjóðurinn býður upp á. Sjóðurinn styður við atvinnuþróunar- og nýsköpunarverkefni, menningar- og samfélagsverkefni og veitir auk þess stofn og rekstrarstyrki til stofnana á sviði menningarmála á Norðurlandi vestra og gegnir þannig mikilvægu hlutverki í að koma góðum hugmyndum í framkvæmd. Í síðustu úthlutun, vegna verkefna ársins 2026, var rúmum 76 milljónum króna úthlutað til uppbyggingar í landshlutanum.
Góð umsókn krefst undirbúnings og því er mikilvægt að hefjast handa tímanlega. Umsækjendur eru hvattir til að gefa sér svigrúm til að móta verkefnið, skýra markmið þess og vinna raunhæfa verk- og kostnaðaráætlun.
Starfsfólk SSNV er tilbúið að aðstoða við umsóknarskrif og veita ráðgjöf um undirbúning og framsetningu verkefna. Áhugasamir eru hvattir til að hafa samband sem fyrst og nýta sér aðstoðina.
Nánari upplýsingar má nálgast á heimasíðu SSNV eða með því að hafa samband í síma 419 4550 eða á netföngin berglind@ssnv.is og/eða gudlaugur@ssnv.is
Ertu með hugmynd? Nú er rétti tíminn til að taka næsta skref! ssnv.is