Fjölskylduhlaupið er í dag!

feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 10.09.2026 kl. 12.31 oli@feykir.is

KS og Vörumiðlun vilja leggja verkefninu Gulur september lið. Verkefnið er vitundavakning um geðrækt og sjálfsvígsforvarnir. Á alþjóðlegum forvarnardegi sjálfsvíga, fimmtudaginn 10. september (sem er einmitt í dag), blásum við til skemmtihlaups fyrir alla fjölskylduna! Hlaupið hefst kl. 17:00 við Sundlaug Sauðárkróks og ekkert nema blíða í kortunum, hlýtt og stillt.

Tvær hlaupaleiðir - 3 og 5 km. Hlaupum, löbbum eða hjólum saman og sýnum málstaðnum stuðning. Öll hjartanlega velkomin!

Frjáls framlög á staðnum til styrktar Píeta. Einnig er hægt að millifæra á reikning Píeta: kt. 410416-0690 / 0301-26-041041.

550 Rammviltar sjá um hressandi upphitun og sjá til þess að allir séu klárir í startið.

Gulur er litur sjálfsvígsforvarna og því væri gaman ef sem flestir kæmu í einhverju gulu.

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