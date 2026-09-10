Fjölskylduhlaupið er í dag!
KS og Vörumiðlun vilja leggja verkefninu Gulur september lið. Verkefnið er vitundavakning um geðrækt og sjálfsvígsforvarnir. Á alþjóðlegum forvarnardegi sjálfsvíga, fimmtudaginn 10. september (sem er einmitt í dag), blásum við til skemmtihlaups fyrir alla fjölskylduna! Hlaupið hefst kl. 17:00 við Sundlaug Sauðárkróks og ekkert nema blíða í kortunum, hlýtt og stillt.
Tvær hlaupaleiðir - 3 og 5 km. Hlaupum, löbbum eða hjólum saman og sýnum málstaðnum stuðning. Öll hjartanlega velkomin!
Frjáls framlög á staðnum til styrktar Píeta. Einnig er hægt að millifæra á reikning Píeta: kt. 410416-0690 / 0301-26-041041.
550 Rammviltar sjá um hressandi upphitun og sjá til þess að allir séu klárir í startið.
Gulur er litur sjálfsvígsforvarna og því væri gaman ef sem flestir kæmu í einhverju gulu.