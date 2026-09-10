Myndasyrpa frá Höskuldi B. úr Auðkúlurétt
Þessar vikurnar er réttað út um víðan völl ef svo má segja. Fjárréttir verða á átta stöðum dagana 12. til 14. september í Skagafirði og réttað verður í Kleifnarétt í Fljótum í dag. Þá verður réttað á sjö stöðum í Húnavatnssýslum 11.-14. september en réttað er í Sveinsstaðarétt í Austur-Hún í dag og hófust réttarstörf þar reyndar kl. 10 í morgun.
Húnahornið sagði frá því í vikunni að það sé alltaf stuð og stemning í réttum og Auðkúlurétt í ár hafi ekki verið nein undantekning frá þeirri reglu. „Fullt af fé og fólki sem skemmti sér við að draga í dilka en ekki síður að hitta mann og annan, taka í nefið, taka lagið og hugsanlega að súpa á göróttum drykk milli þess sem lömbum og rollum var smalað inn í almenninginn,“ segir Raggi Z á Húnahorninu.
Höskuldur B. Erlingsson fangaði stemninguna sem ríkti í réttinni og birti aragrúa af myndum á Facebook-síðu sinni. Hann gaf Feyki góðfúslegt leyfi til að smala saman nokkrum úrvalsmyndum í myndasyrpu.