Smábátasjómenn álykta | Magnús Jónsson formaður Drangeyjar

feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar 11.09.2026 kl. 12.40
Magnús Jónsson formaður Drangeyjar smábátafélags Skagafjarðar. Mynd: Aðsend.
Magnús Jónsson formaður Drangeyjar smábátafélags Skagafjarðar. Mynd: Aðsend.

Sl. miðvikudag 9. sept. var haldinn á Sauðárkróki aðalfundur Drangeyjar-smábátafélags Skagafjarðar. Var hann mjög vel sóttur og á hann mættu einnig nýr formaður Landssambands smábátaeiganda Kjartan Páll Sveinsson og nýr framkvæmdastjóri Bryndis Ósk Jökla Björnsdóttir. Meðfylgjandi eru ályktanir fundarins:

1. Aðalfundur Drangeyjar-smábátafélags Skagafjarðar mótmælir harðlega hvernig staðið var að úthlutun byggðakvóta á Skagafirði í ár. Er ný sveitarstjórn hvött til þess að endurskoða þær tillögur sem komið hafa frá henni til ráðherra á síðustu þremur fiskveiðiárum. Einnig leggur félagið áherslu á að byggðakvóta í Skagafirði verði einungis úthlutað til dagróðrabáta sem eru minni en 30 brt. Þá verði aldrei meira en 20% af byggðakvóta á Sauðárkróki úthlutað til hvers útgerðarfyrirtækis. Loks skorar félagið á stjórnvöld að afnema vinnsluskyldu í heimabyggð á mótframlagi byggðakvótans nema tryggt verði að markaðsverð fáist fyrir þann afla.

  1. Aðalfundur Drangeyjar – smábátafélags Skagafjarðar skorar á stjórnvöld að endurskoða tafarlaust veiðisvæði með dragnót inn á fjörðum og flóum norðanlands. Ljóst er að rannsóknir á áhrifum þessarra veiða eru litlar og algerlega ófullnægjandi, ekki síst þar sem þessar veiðar eru stundaðar á hrygningar- og uppeldissvæðum mikilvægra fiskistofna. Lagt er til að togveiðilandhelgi umhverfis allt landið verði hvergi minni en 3 sjómílur frá landi. Er það sama landhelgi og var lögfest hér við land árið 1901.
  2. Aðalfundur Drangeyjar lýsir óánægju með stöðvun strandveiða 2026 snemma í ágúst þótt því sé fagnað að veiðar stóðu nú lengur en mörg undanfarin ár. Skorar félagið á stjórnvöld að tryggja að þessar veiðar verði leyfðar í 12 daga á mánuði í fjóra mánuði þ.e. maí, júní, júlí og ágúst og að slík ákvörðun liggi fyrir í byrjun vertíðar. Með því verði öryggi sjómanna aukið sem og jafnræði veiðanna milli útgerða og veiðisvæða umhverfis landið.
  3. Aðalfundur Drangeyjar skorar á stjórnvöld að gera strandveiðar óháðar aflamarkskerfinu og koma þannig að nokkru til móts við álit mannréttindanefndar SÞ frá árinu 2007.
  4. Aðalfundur Drangeyjar lýsir andstöðu við svokallað punktakerfi á strandveiðum sem stjórnvöld hafa kynnt. Telur fundurinn að þær hugmyndir sem þar eru settar fram brjóti gegn meginhugmyndafræði strandveiðanna enda yrði það liður í að kvótasetja þetta sóknarstýrða veiðikerfi.
  5. Aðalfundur Drangeyjar skorar á stjórnvöld að endurskoða reglur um umframafla á strandveiðum, þannig að aldrei geti orðið ávinningur af því að veiða meira en 650 ÞÍG kg í hverri veiðiferð.
  6. Aðalfundur Drangeyjar-smábátafélags Skagafjarðar telur augljóst að vísindalegar for-sendur veiðiráðgjafar Hafrannsóknastofnunar í öllum fiskitegundum hafi engan veginn staðist. Skorar félagið á stjórnvöld að láta fara fram úttekt á árangri stofnunar síðustu áratugi. Þá telur félagið að skilja eigi veiðiráðgjöfina frá gagnaöflun og rannsóknum með hliðstæðum hætti og gert var í dómskerfinu á sínum tíma.
  7. Aðalfundur Drangeyjar-smábátafélags Skagafjarðar skorar á stjórnvöld að endurskoða sk. aflareglu, þannig að hún verði breytileg eftir ástandi fiskistofna, náttúrulegum skilyrðum í hafinu og fæðuframboði. Gerð verði allt að tíu ára tilraun með breytilega 20-25% aflareglu.

    Magnús Jónsson.

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