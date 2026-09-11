Fjölmargir tóku þátt í Fjölskylduhlaupinu

feykir.is Skagafjörður, Ljósmyndavefur, Mannlíf 11.09.2026 kl. 10.01 oli@feykir.is
Skellt í eina hóp-selfí áður en lagt var í'ann. MYNDIR: ÓAB
Skellt í eina hóp-selfí áður en lagt var í'ann. MYNDIR: ÓAB
Í gær fór fram á Sauðárkróki Fjölskylduhlaup í tilefni af Gulum september en gulur er litur sjálfsvígsforvarna. Hlaupið var frá sundlauginni en einnig máttu þátttakendur ganga eða hjóla. Ágæt þátttaka var í hlaupinu en þó mögulega heldur færri en árið á undan.
 
Feykir lofaði þátttakendum í gærdag blíðu og stilltu veðri eftir að hafa kíkt á heimasíðu Veðurstofunnar. Það var reyndar sæmilega hlýtt en nánast um leið og þátttakendur þustu af stað þá fór að rigna og bætti um leið í vind. Þó alls ekki þannig að það væri eitthvað ves.
 
Ágæt stemning var við sundlaugina áður en hlaupið hófst. Margir mættu klæddir í gulan fatnað. Þá var hægt að kaupa gula boli á staðnum til styrktar Píeta samtökunum og einnig var tekið við frjálsum framlögum á staðnum til styrktar samtökunum. Feykir var á staðnum og smellti nokkrum myndum af hlaupagikkum af ýmsu tagi.

 

Styðjum Píeta-samtökin

Píeta samtökin eru íslensk frjáls félagasamtök sem vinna að sjálfsvígs- og sjálfsskaðaforvörnum og veita fólki í sjálfsvígshættu, aðstandendum og syrgjendum stuðning. Samtökin byggja starf sitt á hugmyndafræði samnefndra samtaka á Írlandi.

Þeir sem vilja koma að því að styrkja þetta góða málefni geta millifært á reikning Píeta: kt. 410416-0690 / 0301-26-041041

Til baka

Fleiri fréttir

  • Ein gömul og góð af Konna þjálfara en hann er nú alveg hættur að spila. Við vonum að hann hafi ástæðu til að fagna á hliðarlínunni á laugardaginn. MYND: ÓAB

    „Þetta eru leikirnir sem allir vilja spila“ segir Konni

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 11.09.2026 kl. 08.12 oli@feykir.is
    Síðustu umferðirnar hjá meistaraflokkunum hér á Norðurlandi vestra fara fram á morgun, laugardaginn 12. september. Lið Kormáks/Hvatar mætir Fjölni á Blönduósi og kvennalið Tindastóls hittir fyrir Hauka í Hafnarfirði. Örlög þessara liða eru ráðin en á Króknum er mikið undir þegar Tindastólsmenn taka á móti deildarmeisturum Víðis í Garði. Með sigri eiga Stólarnir séns á að komast upp í 2. deild en þá þarf lið KF að hafa stig af KH á Ólafsfirði. Feykir heyrði í Konna þjálfara.
    Meira
  • Það fór vel um gesti í blíðunni. Mynd: Af facebook.

    Engin verðbólga í Húnaþingi vestra

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 10.09.2026 kl. 13.00 hinrik@feykir.is
    Félag eldri borgara í Húnaþingi vestra bauð félögum sínum til fjölmennrar grillveislu í gær. Grillað var úti í hádeginu fyrir utan samfélagsmiðstöðina Glaumbæ sem er til húsa á neðri hæð Félagsheimilisins á Hvammstanga. Á boðstólum var gómsætt lambakjöt frá Sláturhúsi SKVH á Hvammstanga ásamt tilheyrandi meðlæti og drykkjum. Verðið á krásunum var ekki verðbólguhvetjandi því þátttakendur greiddu aðeins 1.000 krónur og gátu etið að vild.
    Meira
  • Vinir í Auðkúlurétt. MYNDIR: HÖSKULDUR B. ERLINGSSON

    Myndasyrpa frá Höskuldi B. úr Auðkúlurétt

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Ljósmyndavefur, Mannlíf 10.09.2026 kl. 12.41 oli@feykir.is
    Þessar vikurnar er réttað út um víðan völl ef svo má segja. Fjárréttir verða á átta stöðum dagana 12. til 14. september í Skagafirði og réttað verður í Kleifnarétt í Fljótum í dag. Þá verður réttað á sjö stöðum í Húnavatnssýslum 11.-14. september en réttað er í Sveinsstaðarétt í Austur-Hún í dag og hófust réttarstörf þar reyndar kl. 10 í morgun.
    Meira

  • Fjölskylduhlaupið er í dag!

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 10.09.2026 kl. 12.31 oli@feykir.is
    KS og Vörumiðlun vilja leggja verkefninu Gulur september lið. Verkefnið er vitundavakning um geðrækt og sjálfsvígsforvarnir. Á alþjóðlegum forvarnardegi sjálfsvíga, fimmtudaginn 10. september (sem er einmitt í dag), blásum við til skemmtihlaups fyrir alla fjölskylduna! Hlaupið hefst kl. 17:00 við Sundlaug Sauðárkróks og ekkert nema blíða í kortunum, hlýtt og stillt.
    Meira
Yfirlit frétta