Fjölmargir tóku þátt í Fjölskylduhlaupinu

Skellt í eina hóp-selfí áður en lagt var í'ann. MYNDIR: ÓAB
Í gær fór fram á Sauðárkróki Fjölskylduhlaup í tilefni af Gulum september en gulur er litur sjálfsvígsforvarna. Hlaupið var frá sundlauginni en einnig máttu þátttakendur ganga eða hjóla. Ágæt þátttaka var í hlaupinu en þó mögulega heldur færri en árið á undan.
Feykir lofaði þátttakendum í gærdag blíðu og stilltu veðri eftir að hafa kíkt á heimasíðu Veðurstofunnar. Það var reyndar sæmilega hlýtt en nánast um leið og þátttakendur þustu af stað þá fór að rigna og bætti um leið í vind. Þó alls ekki þannig að það væri eitthvað ves.
Ágæt stemning var við sundlaugina áður en hlaupið hófst. Margir mættu klæddir í gulan fatnað. Þá var hægt að kaupa gula boli á staðnum til styrktar Píeta samtökunum og einnig var tekið við frjálsum framlögum á staðnum til styrktar samtökunum. Feykir var á staðnum og smellti nokkrum myndum af hlaupagikkum af ýmsu tagi.
Píeta samtökin eru íslensk frjáls félagasamtök sem vinna að sjálfsvígs- og sjálfsskaðaforvörnum og veita fólki í sjálfsvígshættu, aðstandendum og syrgjendum stuðning. Samtökin byggja starf sitt á hugmyndafræði samnefndra samtaka á Írlandi.
Þeir sem vilja koma að því að styrkja þetta góða málefni geta millifært á reikning Píeta: kt. 410416-0690 / 0301-26-041041