Listasýning Yukiko Teranda haldin 27. ágúst

Mynd tekin af textilmidstod.is

Listasýningin "A view from the other side" er ný sýning eftir textíllistakonuna Yukiko Teranda sem verður haldin þriðjudaginn 27. ágúst 2024 milli kl. 14:00 - 16:00 í Bílskúrsgallerýinu við Kvennaskólann á Blönduósi.

Öll velkomin