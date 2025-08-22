Hólahátíð tókst einstaklega vel

feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Lokað efni 22.08.2025 kl. 09.02 oli@feykir.is
Frú Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, flutti hátíðarræðuna á Hólahátíð að þessu sinni. MYNDIR: GUNNHILDUR GÍSLADÓTTIR
Frú Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, flutti hátíðarræðuna á Hólahátíð að þessu sinni. MYNDIR: GUNNHILDUR GÍSLADÓTTIR

Um liðna helgi fór fram hin árlega Hólahátíð. Að þessu sinni hófst hátíðin á laugardaginn með Hólahátíð barnanna sem að mestu leyti fór fram utan dyra og fór hún vel fram við leik og söng í einstakri veðurblíðu. Að sögn sr. Gísla Gunnarssonar Vígslubiskups sem hafði veg og vanda að hátíðinni ásamt auðvitað mörgum fleiri, einkenndi ljúf og góð stemning þessa daga og sagði hann í spjalli við Feyki að honum hefði orðið á orði að heilagur andi hefði greinilega gert sér ferð í Hóla.

Skráðu þig inn til að lesa

Þú getur valið um þrjár áskriftarleiðir:

Leið 1 (blað og rafrænn aðgangur)

Færð blaðið inn um lúguna í hverri viku, rafrænan aðgang að pdf útgáfunni og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 3.295 kr. á mánuði m/vsk (2.968,5 án/vsk)
Það eru alltaf fjögur blöð í mánaðaráskriftinni.

Leið 2 (rafrænn aðgangur að pdf útgáfu blaðsins)

Færð rafrænan aðgang að pdf útgáfunni að Feyki og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 1.990 kr. á mánuði m/vsk. (1.793 kr. án/vsk).

Leið 3 (rafrænn aðgangur í viku)

Færð rafrænan aðgang að nýjasta tbl. Feykis og læstum fréttum í viku inn á feykir.is.
Kostar 555 kr. vikan m/vsk. (500 kr. án/vsk).

Kaupa áskrift
Til baka

Fleiri fréttir

  • Kristín Sigurrós og Marín Guðrún með Guðrúnu frá Lundi á milli sín. Þær stöllur settu upp sýningu um skáldkonuna og hefur sýningin verið sett upp víða um land. MYND AÐSEND

    Ævisaga Guðrúnar frá Lundi á 80 ára útgáfuafmæli Dalalífs

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Listir og menning 21.08.2025 kl. 16.35 oli@feykir.is
    Ævisaga skáldkonunnar Guðrúnar frá Lundi, rituð af þeim Kristínu Sigurrós Einarsdóttur og Marín Guðrúnu Hrafnsdóttur, verður gefin út hjá bókaforlaginu Tindi á næsta ári. Þá verða liðin áttatíu ár frá því að fyrsta bindi skáldsögunnar Dalaífs, sem enn er meðal mest lesnu bóka landsins, kom út.
    Meira
  • Atli Dagur með nokkuð óvanalega markmannstakta. MYND: SIGURÐUR INGI

    Fjögur ár síðan Atli Dagur stóð síðast í markinu

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 21.08.2025 kl. 15.03 oli@feykir.is
    Feykir sagði í morgun frá góðum sigri Tindastóls á liði Fjallabyggðar í leik á Ólafsfirði í gærkvöldi. Aðalmarkvörður Stólanna, Nikola Stoisacljevic, var í banni í leiknum eftir að hafa fengið að líta rauða spjaldið gegn Magna á dögunum. Það þurfti því að kalla til Atla Dag Stefánsson sem var nýfluttur suður og farinn að starfa sem tónmenntakennari við Salaskóla í Kópavogi.
    Meira

  • Rafmagn fór af mestöllum Skagafirði

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 21.08.2025 kl. 15.01 oli@feykir.is
    Rafmagnið fór af mestum hluta Skagafjarðar klukkan tvær mínútur yfir tvö í dag. Í til­kynn­ingu frá Rarik kom fram að raf­magns­leysiðhafi verið rakið til út­leys­inga hjá Landsneti á Rangár­valla­línu 1. Rafmagnið var komið á að nýju um kl. 15 og stóð því yfir í tæpan klukkutíma.
    Meira
  • Kafarar við leitarstörf. MYND FRÁ HÚNA / RÚV

    Ekki fundust eldixlaxar í Miðfjarðará og Vatnsdalsá

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 21.08.2025 kl. 13.43 oli@feykir.is
    Norskir kafarar, sem komu til landsins í fyrradag til að leita uppi og fjarlægja eldislax úr ám, voru mættir í Hrútafjarðará, Miðfjarðará og Vatnsdalsá í gær. Í frétt á Húnahorninu segir að fjöldi manns hafi fylgst með athöfnum þeirra en enga eldislaxa fundu þeir í Miðfjarðará eða Vatnsdalsá en í Hrútafjarðará skutu þeir með skjótbyssum sínum fjóra meinta eldislaxa.
    Meira
Yfirlit frétta