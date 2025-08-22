Beint flug lykilatriði í ákvörðun um ferð um Norðurland

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 22.08.2025 kl. 11.03 oli@feykir.is
Farþegar easyJet við komuna til Akureyrar. AÐSEND MYND
Farþegar easyJet við komuna til Akureyrar. AÐSEND MYND

Þegar tekin var ákvörðun um að fljúga beint til Akureyrar með easyJet, Edelweiss eða ferðaskrifstofunum Voigt Travel og Kontiki skipti það sköpum að flogið var beint á áfangastaðinn. Stærsti áhrifaþátturinn í ákvörðuninni var náttúra landsins eða tiltekin náttúrufyrirbæri, en strax á eftir er möguleikinn á beinu flugi.

Þetta kemur fram í niðurstöðum könnunar sem Rannsóknarmiðstöð ferðamála birti í sumar. Könnunin var gerð meðal flugfarþega á Akureyrarflugvelli frá desember 2024 til apríl 2025. Markmiðið var að safna saman upplýsingum um ferðavenjur, dvalarlengd, útgjöld og upplifun erlendra ferðamanna sem heimsóttu Norður- og Austurland að vetrarlagi.

Aðrir ráðandi þættir í ákvörðuninni um að fara í ferðalag um Norðurland voru áhugi á norðurslóðum og kaldara loftslagi, öryggi áfangastaðarins, Íslendingar og þeirra menning og meðmæli frá vinum eða öðrum. Góð verð á flugi höfðu einnig meiri áhrif frá Manchester en London, en hafa ber í huga að þetta var fyrsti veturinn þar sem boðið er upp á flug þaðan til Akureyrar.

Helmingurinn frá Bretlandi hafði áður komið til Íslands

Farþegar frá Bretlandi voru líklegri til að bóka ferð með eins til fjögurra mánaða fyrirvara, en ríflega helmingur hafði gert það. Áberandi var að fleiri farþegar frá Zurich og Amsterdam bókuðu með meira en fjögurra mánaða fyrirvara.

Í samræmi við þær tölur sem hafa birst frá Ferðamálastofu á undanförnum árum eru Bretar stærsti hluti þeirra sem heimsækir Ísland yfir vetrartímann. Um 50% þeirra sem flugu frá Bretlandi höfðu áður komið til Íslands, og þar af höfðu í kringum 70% komið að vetri til.
 
Alls bárust um 906 svör og var þátttaka best hjá farþegum sem voru á leið til London eða Manchester. Svörin voru færri meðal þátttakenda til Zurich og Amsterdam og gefa þau svör því frekar vísbendingu um ferðavenjur, frekar en tölfræðilegar marktækar niðurstöður.

 

/Fréttatilkynning frá Markaðsstofu Norðurlands

Til baka

Fleiri fréttir

  • Mælifellskirkja. Mynd: ÓAB

    Mælifellskirkja hundrað ára / Ólafur Hallgrímsson skrifar

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 22.08.2025 kl. 11.35 bladamadur@feykir.is
    Mælifellskirkja í Skagafirði fagnaði hundrað ára afmæli á þessu vori. Mælifell er forn kirkjustaður og prestssetur þar sem kirkja hefur líklega staðið frá árdögum kristni í landinu, helguð heilögum Nikulási. Mælifellsprestar þjónuðu annexíunni Reykjum frá siðaskiptum og frá árinu 1907 einnig Goðdölum og Ábæ í Austurdal.
    Meira
  • Frú Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, flutti hátíðarræðuna á Hólahátíð að þessu sinni. MYNDIR: GUNNHILDUR GÍSLADÓTTIR

    Hólahátíð tókst einstaklega vel

    feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Lokað efni 22.08.2025 kl. 09.02 oli@feykir.is
    Um liðna helgi fór fram hin árlega Hólahátíð. Að þessu sinni hófst hátíðin á laugardaginn með Hólahátíð barnanna sem að mestu leyti fór fram utan dyra og fór hún vel fram við leik og söng í einstakri veðurblíðu. Að sögn sr. Gísla Gunnarssonar Vígslubiskups sem hafði veg og vanda að hátíðinni ásamt auðvitað mörgum fleiri, einkenndi ljúf og góð stemning þessa daga og sagði hann í spjalli við Feyki að honum hefði orðið á orði að heilagur andi hefði greinilega gert sér ferð í Hóla.
    Meira
  • Kristín Sigurrós og Marín Guðrún með Guðrúnu frá Lundi á milli sín. Þær stöllur settu upp sýningu um skáldkonuna og hefur sýningin verið sett upp víða um land. MYND AÐSEND

    Ævisaga Guðrúnar frá Lundi á 80 ára útgáfuafmæli Dalalífs

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Listir og menning 21.08.2025 kl. 16.35 oli@feykir.is
    Ævisaga skáldkonunnar Guðrúnar frá Lundi, rituð af þeim Kristínu Sigurrós Einarsdóttur og Marín Guðrúnu Hrafnsdóttur, verður gefin út hjá bókaforlaginu Tindi á næsta ári. Þá verða liðin áttatíu ár frá því að fyrsta bindi skáldsögunnar Dalaífs, sem enn er meðal mest lesnu bóka landsins, kom út.
    Meira
  • Atli Dagur með nokkuð óvanalega markmannstakta. MYND: SIGURÐUR INGI

    Fjögur ár síðan Atli Dagur stóð síðast í markinu

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 21.08.2025 kl. 15.03 oli@feykir.is
    Feykir sagði í morgun frá góðum sigri Tindastóls á liði Fjallabyggðar í leik á Ólafsfirði í gærkvöldi. Aðalmarkvörður Stólanna, Nikola Stoisacljevic, var í banni í leiknum eftir að hafa fengið að líta rauða spjaldið gegn Magna á dögunum. Það þurfti því að kalla til Atla Dag Stefánsson sem var nýfluttur suður og farinn að starfa sem tónmenntakennari við Salaskóla í Kópavogi.
    Meira
Yfirlit frétta