Listi Sjálfstæðismanna og óháðra í Húnaþingi vestra

feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla 08.04.2026 kl. 08.51 oli@feykir.is

Í gærkvöldi var D listi sjálfstæðismanna og óháðra í Húnaþingi vestra samþykktur. Nýr oddviti leiðir listann því efsta sætið skipar Örn Arnarson frá Laugarbakka sem tekur við af Magnúsi Magnússyni sem færir sig í þriðja sætið. Sigríður Ólafsdóttir í Víðidalstungu skipar eftir sem áður annað sæti listans.

Annars er framboðslistinn eftirfarandi:

  1. Örn Arnarson, Laugarbakka
  2. Sigríður Ólafsdóttir, Víðidalstungu
  3. Magnús Magnússon, Lækjarbakka
  4. Fríða Marý Halldórsdóttir, Hvammstanga
  5. Magnús Orri Valsson, Bergsstöðum Vatnsnesi
  6. Stella Dröfn Bjarnadóttir, Efri-Fitjum
  7. Jóhanna Maj J. Lundberg, Hvammstanga
  8. Stefán Páll Böðvarsson, Mýrum 2
  9. Abdulwahab Abd Alhaji, Hvammstanga
  10. Dagný Sigurlaug Ragnarsdóttir, Bakka
  11. Elísa Ýr Sverrisdóttir, Hvammstanga
  12. Ragnhildur Rún Sveinbjörnsdóttir, Hvammstanga
  13. Ragnar Bragi Ægisson, Jörfa
  14. Þorvaldur Böðvarsson, Hvammstanga
  • Indriði G.Þorsteinsson. Mynd: Safnahúsið.

    100 ár frá fæðingu Indriða G. Þorsteinssonar

    feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Lokað efni 08.04.2026 kl. 09.00 gunnhildur@feykir.is
    Um næstu helgi, sem jafnframt markar upphaf Sæluviku, verður þess minnst í Safnahúsi Skagfirðinga að þann 18. apríl verða liðin 100 ár frá fæðingu Indriða G. Þorsteinssonar. Verður boðið upp á ferð um æsku- og sagnaslóðir skáldsins. Einnig verður haldið málþing og sýning í Safnahúsinu og kvikmyndin Land og synir sýnd í Bifröst.
    Meira
  • Slagarasveitin á sviði. AÐSEND MYND

    Slagarasveitin býður í lágstemmt fjör

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Listir og menning 08.04.2026 kl. 08.38 oli@feykir.is
    Slagarasveitin húnvetnska heldur tónleika á Sjávarborg á Hvammstanga föstudaginn 10. apríl og á Teni á Blönduósi laugardaginn 11. apríl. Báðir tónleikarnir hefjast kl. 21:15 og standa yfir í tæpa klukkustund. Á tónleikunum flytur sveitin nokkur af sínum frumsömdu lögum á lágstemmdum nótum.
    Meira

  • Fyrir Skagaströnd er nýtt framboð á Skagaströnd

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla 08.04.2026 kl. 08.02 oli@feykir.is
    Fyrir Skagaströnd er nýtt framboð á Skagaströnd sem mun bjóða fram í sveitarstjórnarkosningunum í vor. Í tilkynningu frá framboðinu, sem birt var á Húnahorninu, segir að um fjölbreyttan hóp fólks sé að ræða sem sameinast um eitt markmið: „Láta gott af okkur leiða og styrkja okkar góða samfélag. Með ólíkan bakgrunn, reynslu og hugmyndir viljum við vinna saman fyrir bæinn okkar.“
    Meira
  • Veginum var lokað fyrr í dag og óvíst hvenær hann verður opnaður. Hægt er að fylgjast með á umferdin.is. SKJÁSKOT

    Lokun vegar í austanverðum Skagafirði vegna vatnavaxta

    feykir.is Skagafjörður 07.04.2026 kl. 16.31 oli@feykir.is
    Lögreglan á Norðurlandi vestra vekur athygli á lokun vegar frá Sauðárkróksbraut að Norðurlandsvegi að austanverðu í Skagafirði vegna vatnavaxta. Vegagerðin er við vinnu á vettvangi.
    Meira
