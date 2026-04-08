Listi Sjálfstæðismanna og óháðra í Húnaþingi vestra
Í gærkvöldi var D listi sjálfstæðismanna og óháðra í Húnaþingi vestra samþykktur. Nýr oddviti leiðir listann því efsta sætið skipar Örn Arnarson frá Laugarbakka sem tekur við af Magnúsi Magnússyni sem færir sig í þriðja sætið. Sigríður Ólafsdóttir í Víðidalstungu skipar eftir sem áður annað sæti listans.
Annars er framboðslistinn eftirfarandi:
- Örn Arnarson, Laugarbakka
- Sigríður Ólafsdóttir, Víðidalstungu
- Magnús Magnússon, Lækjarbakka
- Fríða Marý Halldórsdóttir, Hvammstanga
- Magnús Orri Valsson, Bergsstöðum Vatnsnesi
- Stella Dröfn Bjarnadóttir, Efri-Fitjum
- Jóhanna Maj J. Lundberg, Hvammstanga
- Stefán Páll Böðvarsson, Mýrum 2
- Abdulwahab Abd Alhaji, Hvammstanga
- Dagný Sigurlaug Ragnarsdóttir, Bakka
- Elísa Ýr Sverrisdóttir, Hvammstanga
- Ragnhildur Rún Sveinbjörnsdóttir, Hvammstanga
- Ragnar Bragi Ægisson, Jörfa
- Þorvaldur Böðvarsson, Hvammstanga