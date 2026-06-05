Aukið frelsi og sanngjarnt verð | Sigurjón Þórðarson skrifar

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 05.06.2026 kl. 09.43
Sigurjón Þórðarson alþingismaður. MYND: ALÞINGI.IS
Sigurjón Þórðarson alþingismaður. MYND: ALÞINGI.IS
Þegar fyrst var haldið upp á sjómannadaginn fyrir miðja síðustu öld eða árið 1938 var tilgangur hátíðarhaldanna ekki hvað síst að vekja athygli þjóðarinnar á störfum sjómanna. Gildi starfa þeirra til verðmætasköpunar fyrir þjóðarbúið.
 
Ef litið er til baka til ársins 1938 blasir við að grettistaki hefur verið lyft í öryggismálum sjómanna og það er vel. Ýmsum öðrum þáttum hefur aftur á móti hnignað til muna. Fyrst má nefna skerðingu á frelsi til fiskveiða og á sama tíma hefur dregið gríðarlega úr heildarafla. Árið 1938 var þorskaflinn við Íslandsstrendur 70 prósentum meiri en hann verður á yfirstandandi ári. Það er ekki vegna ördeyðu á miðum, langt í frá, heldur vegna ráðgjafar um leyfilegan heildarafla. Þessari ráðgjöf hefur verið fylgt í blindni þrátt fyrir augljósa galla á henni.
 
Það er löng tímabært að láta sjávarbyggðirnar njóta vafans og gefa sjómönnum leyfi til frjálsra veiða með vistvænum veiðarfærum með ströndinni en það myndi breyta miklu þó frelsið myndi ekki ná lengra en 6 mílur út frá ströndinni.


Það birtir yfir

Sífellt fleiri taka undir vel rökstudda gagnrýni á fiskveiðiráðgjöfina. Þegar henni var komið á átti hún að draga úr sveiflum í afla og skila að minnsta kosti 400 þúsund tonna árlegum þorskafla. Nú er búið að fylgja ráðgjöfinni um áratugaskeið og hún hefur aldrei skilað tilætluðum árangri. Þá er bara tvennt í stöðunni. Annað hvort er ráðgjöfin röng eða veruleikinn.

Engin vestræn þjóð sem byggir á markaðslögmálum getur sætt sig við það ógagnsæi sem ríkir í nýtingu sjávarauðlindarinnar. Að auki er stórfelld undirverðlagning á sjávarafla látin óáreitt svo munar tugum prósenta í samanburði við verð á sams konar afla hjá nágrannaþjóðum. Þetta myndi ekki líðast hjá neinni annarri vestrænni lýðræðisþjóð, hvað þá þegar um er að ræða helstu sameiginlega náttúruauðlind þjóðar.
Það er algerlega óskiljanlegt að Verðlagsstofa skiptaverðs fái ekki upplýsingar frá skattinum um verðmæti allra sjávarafurða frá hverju og einu fyrirtæki. Laun sjómann miðast t.d. við skilaverð afurða m.a. miðast verðlagning á afla sem fer til mjöl- og lýsisvinnslu við 55% af afurðaverðinu.
 
Aðkallandi úrbætur á öllum ofangreindum þáttum bæta ekki aðeins kjör sjómanna heldur allra Íslendinga. Það er brýnt að skoða aðferðafræði Hafrannsóknarstofnunarinnar, ferla við verðlagningu sjávarafla á þessari verðmætustu sameign þjóðarinnar.

Gleðilegan sjómannadag með baráttukveðjum.

Sigurjón Þórðarson
þingmaður Flokks fólksins
Til baka

Fleiri fréttir

  • Beygjan tekin í Varmahlíð. Fleiri myndir frá flurningunum má sjá á Facebook-síðu Lögreglunnar Noruðurlandi vestra. MYND: LNV

    Húsaflutningur gekk að óskum

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 05.06.2026 kl. 09.53 oli@feykir.is
    Aðfaranótt þriðuudags stóð lögregla að umfangsmiklu verkefni við að fylgja gríðarstórum húsum um þjóðveg 1 frá Víðidal í V- Húnavatnssýslu og austur að Engimýri í Öxnadal. Verkefnið hófst eitt að nóttu og lauk um sex tímum síðar eða kl. 7 að morgni. Samkvæmt upplýsingum Feykis voru húsin, sem voru tvö talsins, um níu metrar að breidd og því vandaverk að koma þeim alla leið á leiðarenda.
    Meira
  • Eyjólfur Ingiberg Geirsson, Elvar Freyr Snorrason og Ragnar Pálsson taka trollið um borð í Drangey SK 2. MYND: DAVÍÐ MÁR

    Sjómannadagurinn framundan

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 05.06.2026 kl. 09.46 bladamadur@feykir.is
    Skemmtilegar dagskrár á Norðurland vestra um helgina. Á Íslandi hefur verið haldið upp á Sjómannadaginn síðan 1938 og hefur dagurinn haldist hefð sérstaklega í bæjum sem liggja við sjávarsíðuna. Boðið verður upp á alls kyns dagskrár í þéttbýlum Norðurlands vestra en ekki síst á Skagaströnd.
    Meira

  • Þ.Hansen með lægsta tilboð í jarðvegsvinnu vegna menningarhúss

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 05.06.2026 kl. 09.08 oli@feykir.is
    Á 196. fundi byggðarráðs Skagafjarðar sem fram fór 27. maí sl. var lögð fram til kynningar niðurstaða nýafstaðins útboðs jarðvinnu vegna Menningarhúss á Sauðárkróki. Niðurstaðan var sú að lægstbjóðandi var Þ. Hansen ehf. sem bauð 49.619.193 kr. sem er 35,1% af kostnaðaráætlun sem Verkís vann fyrir Skagafjörð vegna verksins.
    Meira
  • MYND AF FACEBOOK SÍÐU KORMÁKS

    Leikur á Blönduósvelli í kvöld

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 05.06.2026 kl. 08.11 bladamadur@feykir.is
    Magni frá Grenivík kemur í heimsókn á Blönduósvöll í kvöld, föstudaginn 5. júní, kl. 19:15 í sjöttu umferð 2. deild karla. Deildin hefur farið vel af stað og leikirnir hafa verið jafnir þannig að við má búast hörku leik.
    Meira
Yfirlit frétta