Húsaflutningur gekk að óskum

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 05.06.2026 kl. 09.53 oli@feykir.is
Beygjan tekin í Varmahlíð. Fleiri myndir frá flurningunum má sjá á Facebook-síðu Lögreglunnar Noruðurlandi vestra. MYND: LNV
Beygjan tekin í Varmahlíð. Fleiri myndir frá flurningunum má sjá á Facebook-síðu Lögreglunnar Noruðurlandi vestra. MYND: LNV

Aðfaranótt þriðuudags stóð lögregla að umfangsmiklu verkefni við að fylgja gríðarstórum húsum um þjóðveg 1 frá Víðidal í V- Húnavatnssýslu og austur að Engimýri í Öxnadal. Verkefnið hófst eitt að nóttu og lauk um sex tímum síðar eða kl. 7 að morgni. Samkvæmt upplýsingum Feykis voru húsin, sem voru tvö talsins, um níu metrar að breidd og því vandaverk að koma þeim alla leið á leiðarenda.

Á Facebook-síðu LNV gekk flutningur húsanna vel og án teljandi vandræða. Lögreglan þakkar öllum vegfarendum, flutningsaðilum og öðrum sem komu að verkefninu fyrir góða samvinnu, þolinmæði og tillitssemi á meðan á flutningnum stóð.

Húsin voru það stór að loka þurfti vegum tímabundið á meðan þau voru á ferðinni. „Verkefni lögreglu eru fjölbreytt og þetta var sannarlega eitt af þeim óvenjulegri. Lögreglan þakkar fyrir skilning og góða samvinnu,“ segir í færslunni.

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