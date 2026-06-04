Skólaferðalag til Köben | Frá ferðalöngum í 10. bekk Húnaskóla
Við í 10. bekk Húnaskóla á Blönduósi, árgangur 2010, viljum þakka kærlega fyrir þann stuðning sem fyrirtæki og einstaklingar sýndu okkur svo við gætum fagnað því saman að hafa lokið skólagöngu í Húnaskóla. Við fórum í ferð til Kaupmannahafnar og langar okkur að koma með smá ferðasögu:
Lagt var af stað sunnudaginn 24. maí með GN hópbílum, farið var á hótel Konvin á Ásbrú og skelltum við okkur einnig á pítsa hlaðborð. Spennustigið var frekar hátt hjá sumum og því lítið sofið áður en farið var í morgunmat og svo á flugvöllinn. Þegar út var komið var farið í fyrstu lestarferðina, en þær urðu þó nokkrar í ferðinni. Við leigðum fimm hótelíbúðir og komum við okkur þar fyrir. Svo var tekið rölt út að strönd, enda var sólskin og yfir 20 stiga hiti alla dagana í ferðinni.
Á öðrum degi úti var farið í dýragarðinn þar sem svæðið var skoðað og borðað saman í lokin. Sumir ákváðu að láta lífga upp á sig með því að fá andlitsmálun. Síðan var haldið á Strikið og fórum við á tvö söfn. Eftir það var frjáls tími á Strikinu þar sem búðir voru skoðaðar og einhverjir keyptu gjafir handa systkinum og foreldrum.
Dagur þrjú var hjóladagur. Hjólað var til að skoða Litlu hafmeyjuna og svo fylgst með þegar vaktaskiptin fóru fram við höllina. Seinni partinn var svo ferðinni heitið á Bakken til að koma adrenalíninu aðeins af stað. Einnig var borðað saman þar en við komumst í hlaðborð og var mjög gott að fá alvöru mat í staðinn fyrir skyndibita. Við vorum ekki komin í íbúðirnar fyrr en eftir klukkan 22, svo þessi dagur hreinlega flaug áfram.
Dagur fjögur var frjáls dagur þar sem við fengum að gera það sem okkur langaði til. Það var ýmist skoðað fótboltavöllinn Parken Stadium, kíkt á Strikið, farið á ströndina, nærumhverfið skoðað eða hvílt sig. Seinni partinn var svo ferðinni heitið í Tívolí þar sem við skemmtum okkur og borðuðum saman áður en farið var heim.
Á heimferðardegi var gengið frá íbúðunum. Því næst var ferðinni heitið á Den Blå Planet þar sem við skoðuðum fiska og annað dýralíf. Eftir það var farið á völlinn þar sem við skoðuðum verslanir vel áður en farið var í vélina. Þegar við komum til Íslands beið Jón Ragnar hjá GN hópferðum eftir okkur, sáttum og sælum eftir ferðalagið.
Á útskriftardaginn fimmtudaginn 4. júní verður kvöldverður á Teni þar sem við ætlum að fagna þessum áfanga saman með okkar nánustu, ásamt kennurunum sem hjálpuðu okkur að koma þessari ferð á laggirnar og skipuleggja dagskrána.
Frá fararstjórum:
„Fyrir hönd okkar fararstjóranna viljum við koma því á framfæri að krakkarnir stóðu sig mjög vel í ferðinni og fengu hrós fyrir að vera kurteis og flott. Eins viljum við segja að mörg þeirra voru að fara langt út fyrir þægindarammann sinn, sem á klárlega eftir að hjálpa þeim. Þessi ferð snýst nefnilega ekki bara um að fagna þeim stóra sigri að ljúka grunnskóla. Hún er líka mikilvægur grundvöllur fyrir framtíðina. Ferðin sýndi krökkunum að þau eiga enn margt ólært en með því að hafa trú og þor til að prófa nýja hluti geta þau nýtt þessa reynslu til að byggja ofan á og takast á við framtíðina.