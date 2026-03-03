Málþing á Hólum um samfélagsleg áhrif viðburða
Nemendur í Viðburðastjórnun við Háskólann á Hólum standa fyrir málþingi þriðjudaginn 17. mars kl. 13:00-16:00. Málþingið ber yfirskriftina „Viðburðir sem auðlind“ og þar verður fjallað um mikilvægt og sívaxandi hlutverk viðburða í samfélagi og atvinnulífi. Á málþinginu verður meðal annars rætt um öryggismál viðburða og mikilvægi þeirra fyrir samfélög og efnahagslíf.
Auk þess verður fjallað um sjálfbærni í tengslum við viðburðahald og sértækan viðburð, Landsmót hestamanna, sem fer fram á Hólum næsta sumar.
Fyrirlesarar koma víða að og þar á meðal eru danskir sérfræðingar í sjálfbærni viðburða. Málþingið er opið öllum og aðgangur ókeypis. Boðið verður upp á beint streymi fyrir þá sem eiga ekki heimangengt.
Dagskráin verður sem hér segir:
OPNUNARÁVARP
13:00 - 13:05 Hólmfríður Sveinsdóttir, rektor Háskólans á Hólum
SAMFÉLAGSLEG ÁHRIF VIÐBURÐA
13:05 - 13:20 Þórgnýr Dýrfjörð
13:20 - 13:35 Þórhildur Tinna Sigurðardóttir
ÖRYGGISMÁL VIÐBURÐA
13:35 - 13:50 Karl Steinar Valsson
HLÉ - VEITINGAR
SJÁLFBÆRNI VIÐBURÐA
14:05 - 14:30 Rasmus Hørested Jensen og Søren Stochholm Nielsen
14:30 - 14:45 Sigríður Rósa Bjarnadóttir
SÉRTÆKIR VIÐBURÐIR - HESTATENGDIR VIÐBURÐIR
14:45 - 14:55 Þórdís Anna Gylfadóttir
14:55 - 15:05 Kjartan Bollason
15:05 - 15:15 Ingibjörg Sigurðardóttir
PALLBORÐSUMRÆÐA 15:30-16:00
Nánari upplýsingar og skráningu má finna hér:
https://stefanjonsson.my.canva.site/vi-bur-astj-rnun/