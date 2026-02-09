Málþing um stöðu og framtíð smáframleiðenda
Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra og Farskólinn - miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra standa fyrir málþingi um stöðu og framtíð smáframleiðenda laugardaginn 7. mars næstkomandi klukkan 10-15 í Miðgarði í Varmahlíð. Nánari dagskrá málþingsins verður auglýst síðar en líklegt má telja að til umræðu verði bæði áskoranir og tækifæri sem smáframleiðendur standa frammi fyrir á markaði.
Rekstrarumhverfi smáframleiðenda er víða íþyngjandi, m.a. fjármálaumhverfið og þungt regluverk, en að sama skapi hefur áhugi neytenda og stórmarkaða á vörum þeirra aukist á undanförnum árum. Neytendur sækjast í auknum mæli eftir vörum smáframleiðenda sem hafa gæði, skýran uppruna, rekjanleika og sjálfbærni að leiðarljósi.