Menningin dafnar í Miðgarði
Um áramótin 2024 – 2025 tóku þau Sigríður Jónína Helgadóttir og Snorri Snorrason við búsforráðum í Menningarhúsinu Miðgarði í Varmahlíð. Það var árið 2009 sem Miðgarður, eftir miklar endurbætur, fékk formlega titlilinn, Menningarhús. Saga Miðgarðs hófst þó árið 1967 þegar það var vígt sem félagsheimili. En sem sagt, þá eru Sigga og Snorri staðarhaldarar í Miðgarði núna og leit blaðamaður við í morgunkaffi nú fyrir skemmstu og fékk að fræðast um starfið og spurði fyrst hvað hefði fengið þau til að sækjast eftir þessu hlutverki?