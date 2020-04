Öll él birtir upp um síðir - Áskorandinn Guðrún Ó. Steinbjörnsdóttir Vatnsnesi

Brenda Prehal hefur verið ráðin deildarstjóri fornleifadeildar Byggðasafns Skagfirðinga en hún er doktorsnemi við CUNY, The City University of New York, og er rannsóknarefni hennar heiðnir greftrunarsiðir á Íslandi. Brenda hefur reynslu af fornleifarannsóknum víðs vegar um landið frá árinu 2010, m.a. á Vestfjörðum, Mývatni og í Reykjavík en hún hefur einnig stundað fornleifarannsóknir í Noregi og í Skotlandi, auk þess sem hún hefur starfað við kennslu í fornleifafræði við CUNY háskólann í New York.