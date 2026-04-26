Ómálefnaleg veiðiráðgjöf á hvölum | Sigurjón Þórðarson skrifar
26.04.2026 kl. 17.59
Nýlega birtist veiðiráðgjöf Hafró á hrefnu og langreyð en það var búið að dragast að gefa hana út sem er illskiljanlegt þar sem hún byggir á gögnum frá árinu 2024. Í stuttu máli þá felur veiðiráðgjöfin fyrir árið 2026 það í sér að ráðlegt er að draga verulega úr veiðum á bæði hrefnu og langreyð.
Það er snúið að fá einhvern botn í það hvers vegna Hafró leggur til gríðarlegan niðurskurð á veiðum á hrefnu eða 23%, þrátt fyrir að það komi fram í greinargerð Hafró að nýlegar talningar " benda til töluverða aukningu fjölda hrefna á íslenska landgrunnsvæðinu" og ekki hafa farið fram veiðar á hrefnu á síðustu árum.
Sama má segja um hátt í 30% lækkun á ráðlagðri veiði á langreyð en dýrið hefur ekki verið veitt að neinu marki sl. 3 ár.
Það er engu líkara en að það sé búið að ýta til hliðar nýtingarsjónarmiðum sem byggjast á mjög varfærnu mati á veiðiþoli stofnsins og ráðandi séu einhver allt önnur sjónarmið.
Eftir því sem ég kemst næst byggist ráðlagður afli fyrst og fremst á talningu, en ekki vexti holdafari né þungunartíðni. Allir þessir þættir gefa ekki síður til kynna upplýsingar um þéttleika og veiðiþol stofnsins en talningar sem eru háðar veðri og þjálfun talningamanna.
Pólitísk friðunarsjónarmið
Í veiðiráðgjöfinni koma fram upplýsingar um að þungunartíðni langreyða hafi lækkað með auknum þéttleika hvala við landið, líklega vegna aukinnar samkeppni um fæðu. Rökrétt hefði verið að nota þessar upplýsingar til þess að leggja til auknar veiðar í stað samdráttar. Það eru fleiri þættir sem koma spánskt fyrir sjónir m.a. að leggja til að hluti veiða á langreyð fari fram fyrir austan land sem gerir veiðarnar óhagstæðari og væntanlega erfiðara að tryggja gæði matvælanna.
Þessi skipting á veiðisvæðum kemur verulega á óvart frá stofnun sem gerir enga athugasemd að þorskur sem veiddur er við Grímsey dragist frá því sem veiða má við Vestmanneyjar.
Ég hef einhvern skilning á því að sumir vilja friða hvali en alls ekki að stofnun sem á að hafa nýtingarsjónarmið leiðaljósi sé að því virðist komin í pólitíska friðunarráðgjöf.
Sigurjón Þórðarson
þingmaður Flokks fólksins