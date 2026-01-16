Opið hús hjá Leigufélaginu Bríet – Flúðabakki, Blönduósi

Leigufélagið Bríet ehf. hefur nýlega fest kaup á 6 glæsilegum íbúðum að Flúðabakka 5 á Blönduósi. „Við erum afar ánægð með að bæta þessum eignum við íbúðaframboð svæðisins og stuðla þannig við fjölbreyttari íbúðamarkaði,“ segir í fréttatilkynningu frá félaginu. Leigufélagið Bríeta býður því íbúum Húnabyggðar að koma og skoða íbúðirnar og ræða við fulltrúa Leigufélagsins þriðjudaginn 20. janúar nk. frá kl 12:00 til kl 14:00 á Flúðabakka 5, Blönduósi.

Á opnu húsi gefst möguleiki á að sjá hverja íbúð, fá upplýsingar um umsóknarferli, leiguskilmála og áætlaðar afhendingartíma. Starfsfólk Leigufélagsins Bríetar verður á staðnum til að svara öllum helstu fyrirspurnum.

Markmið Bríetar að vera hluti af uppbyggingu og styrkingu leigumarkaðar sem stuðlar að öryggi á langtímaleigumarkaði með sérstaka áherslu á landsbyggðina og í samstarfi við sveitarfélögin í landinu. Langtímamarkmið Bríetar er að stuðla að nýsköpun og uppbyggingu þar sem þörf er á því á landsbyggðinni.

Bríet er sjálfstætt starfandi leigufélag í eigu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og 8 sveitarfélaga, stofnað að norrænni fyrirmynd og rekið án hagnaðarsjónamiða.

Leigufélagið Bríet leggur áherslu á rekstur og útleiga á íbúðum til lengri tíma, byggingar, kaup og sölu íbúðarhúsnæðis til að viðhalda og auka umsvif félagsins, auk umsýslu og endurbóta fasteigna og öðrum verkefnum er tengjast starfsemi félagsins.

Bríet býður fjölbreytta húsnæðiskosti út um allt land og telur eignasafn félagsins um 500 fasteignir í 39 sveitarfélögum sem eru nú þegar í útleigu.

