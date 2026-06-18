Opinn dagur og uppskeruhátíð Fornverkaskólans

feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar, Listir og menning 18.06.2026 kl. 11.21

Það er opinn dagur og uppskeruhátíð hjá Fornverkaskólanum og fer dagskráin fram á Tyrfingsstöðum á Kjálka í Skagafirði á morgun, 19. júní, og hefst um kl. 14. Í tilkynningu segir: „Í ár höfum við ýmsar ástæður til að fagna; Fornverkaskólanum hlotnaðist nýverið viðurkenning frá Europa Nostra, sem eru ein virtustu minjaverndarverðlaun í Evrópu. Verðlaunahátíðin fer fram 28. maí í Nikosíu á Kýpur og á opnum degi ætlum við að fagna áfanganum með vinum og vandamönnum og afhjúpa viðurkenningarskjöld sem Europa Nostra samtökin veittu Fornverkaskólanum.“

Í ár eru einnig að verða 20 ár síðan Fornverkaskólinn og landeigendur á Tyrfingsstöðum gerðu með sér samning um endurbyggingu torfhúsanna á staðnum. Á námskeiðum í sumar er stefnt að því að ljúka endurbyggingu síðasta hússins, en á opnum degi bjóðum við öll velkomin að aðstoða okkur við að reka smiðshöggið á verkið, tyrfa yfir húsið og fagna áfanganum með okkur.

Viðburðurinn er öllum opinn, hvort sem er til að veita hjálparhönd, rabba við okkur og fræðast um torf eða til að skoða húsin.

Kaffi, drykkjarföng og léttar veitingar verða í boði, stefnt er að því að lifandi tónlist létti okkur lundina og meðlimir í Pilsaþyt heiðri okkur með nærveru sinni.

Stefnt er að því að dagskráin hefjist kl. 14.00 (með fyrirvara um breytingar) en nánari dagskrá verður auglýst síðar.

Verið öll velkomin á opinn dag á Tyrfingsstöðum!

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