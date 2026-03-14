Rabb-a-babb 246: Saga Sjöfn
Rabbið rúllar áfram og að þessu sinni er það Saga Sjöfn Ragnarsdóttir, fædd 1991, sem segir frá sér. Saga Sjöfn býr á Króknum og er í sambúð með Sigurði Birki Gunnarssyni (Sigga Bigga), og þau eiga tvær skvísur, Bríeti Sunnu, 7 ára, og Heklu Björt, 4 ára. „Ég er dóttir Ragga Knúts, Knúts Aadnegard og Brynju Kristjáns, og Evu Árnadóttur, dóttur Árna Guðmundsonar og Gígju. Ég ólst upp hér á Króknum til átta ára aldurs og fluttist þá til Vestmannaeyja með mömmu, Leó bróður og Steina stjúpa. Ég var nú samt snögg til baka á Krókinn og kom hingað strax aftur að grunnskóla loknum.“