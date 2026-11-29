Rabb-a-babb 256: Sædís Bylgja
feykir.is Skagafjörður, Rabb-a-babb, Lokað efni 29.11.2026 kl. 14.53
Nú á dögunum plötuðum við Sædísi Bylgju Jónsdóttur (árgang 1990) til að svara Rabbinu. Hún er í sambúð með Þorgrími Guðna og eiga þau tvö börn, Ísafold Logey 3 ára og Huginn Kormák 1 árs. Þau búa á Króknum en fyrstu tíu árin ólst Sædís Bylgja upp á Hofsósi og síðar í Hegranesi en hún er dóttir Siffu í Garði og Nonna í Skjaldborg. Hún starfar núna í Hlíðarkaup og segist vera í start-holunum með að undirbúa jólin.