Ráðhúsið á Sauðárkróki lokað fyrir hádegi á morgun
feykir.is Skagafjörður 27.08.2025 kl. 09.55 gunnhildur@feykir.is
Á vef Skagafjarðar er vakin athygli á því að Ráðhúsið verður lokað fyrir hádegi fimmtudaginn 28. ágúst nk.
Húsið opnar aftur kl. 12:30.
Beðist er velvirðingar á þeim óþægindum sem þetta kann að valda.
