Samstarfsverkefni innan Safnahúss Skagfirðinga fengu styrki
Úthlutunarhátíð Uppbyggingarsjóðs Norðurlands vestra var haldin á veitingastaðnum Sjávarborg á Hvammstanga síðastliðinn mánudag. Meðal þeirra sem mættu til leiks voru þær stöllur í Safnahúsi Skagfirðinga, Kristín Sigurrós Einarsdóttir héraðsbókavörður og Sólborg Una Pálsdóttir héraðsskjalavörður. Þar veittu þær viðtöku tveimur styrkjum en annars vegar sótti bókasafnið um styrk til að halda málþing í tilefni þess að 18. apríl verða liðin 100 ár frá fæðingu skagfirska rithöfundarins Indriða G. Þorsteinssonar og hins vegar sótti skjalasafnið um styrk til að halda grúsknámskeið. Hvort safn um sig er svo samstarfsaðili að verkefni hins safnsins.