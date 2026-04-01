Sigurður Líndal leiðir Framsókn í Húnaþingi vestra
Félagsfundur Framsóknarfélags Húnaþings vestra sem haldinn var þann 31. mars samþykkti einróma framboðslista Framsóknar og annarra framfarasinna fyrir sveitarstjórnarkosningar í vor. Listann skipar öflugur hópur nýrra frambjóðenda í forystusveit sem býr yfir víðtækri reynslu og þekkingu á sinni heimabyggð.
Oddviti listans er Sigurður Líndal Þórisson. Hann er búsettur á Hvammstanga, en fæddur og uppalinn á Lækjamóti í Víðidal. Sigurður hefur viðamikla reynslu af störfum innan menningarheimsins, nýsköpunar, byggðaþróunar og atvinnulífsins, meðal annars af stjórnunarstöðu hjá risafyrirtæki á erlendri grundu. Sigurður er lærður leikari frá ArtsEd í Lundúnum, og með meistaragráðu í stjórnun menningarstofnana frá Birkbeck í sömu borg.
„Það er með stolti, og af auðmýkt, sem ég tek að mér að leiða þennan frábæra lista. Við erum mætt til að gera samfélaginu okkar gagn,“ segir Sigurður Líndal oddviti listans.
Framboðslisti Framsóknar og annarra framfarasinna í Húnaþingi vestra
|
1.
|
Sigurður Líndal Þórisson
|
Sviðsstjóri
|
2.
|
Nína Axelsdóttir
|
Tónlistarkennari og bóndi
|
3.
|
Dagrún Kristinsdóttir
|
Bóndi og viðurkenndur bókari
|
4.
|
Ingveldur Linda Gestsdóttir
|
Bóndi
|
5.
|
Matthías Rúnarsson
|
Bókari
|
6.
|
Magnús Ásgeir Elíasson
|
Ferðaþjónustubóndi og hrossaræktandi
|
7.
|
Gerður Rósa Sigurðardóttir
|
Skrifstofustjóri
|
8.
|
Ingimar Sigurðsson
|
Bóndi og rafvirki
|
9.
|
Guðni Þór Skúlason
|
Húsasmiður
|
10.
|
Kolbrún Stella Indriðadóttir
|
Yfirverkstjóri
|
11.
|
Friðrik Már Sigurðsson
|
Fagstjóri í búfjárrækt og bóndi
|
12.
|
Anna Birna Þorsteinsdóttir
|
Móttökustarfsmaður
|
13.
|
Sigrún Ólafsdóttir
|
Eldri borgari
|
14.
|
Þorleifur Karl Eggertsson
|
Símsmiður