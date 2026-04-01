Sigurður Líndal leiðir Framsókn í Húnaþingi vestra

feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 01.04.2026 kl. 09.48
Framboðslisti Framsóknar í Húnaþingi vestra. AÐSEND MYND
Félagsfundur Framsóknarfélags Húnaþings vestra sem haldinn var þann 31. mars samþykkti einróma framboðslista Framsóknar og annarra framfarasinna fyrir sveitarstjórnarkosningar í vor. Listann skipar öflugur hópur nýrra frambjóðenda í forystusveit sem býr yfir víðtækri reynslu og þekkingu á sinni heimabyggð.

Oddviti listans er Sigurður Líndal Þórisson. Hann er búsettur á Hvammstanga, en fæddur og uppalinn á Lækjamóti í Víðidal. Sigurður hefur viðamikla reynslu af störfum innan menningarheimsins, nýsköpunar, byggðaþróunar og atvinnulífsins, meðal annars af stjórnunarstöðu hjá risafyrirtæki á erlendri grundu. Sigurður er lærður leikari frá ArtsEd í Lundúnum, og með meistaragráðu í stjórnun menningarstofnana frá Birkbeck í sömu borg.

„Það er með stolti, og af auðmýkt, sem ég tek að mér að leiða þennan frábæra lista. Við erum mætt til að gera samfélaginu okkar gagn,“ segir Sigurður Líndal oddviti listans.

Framboðslisti Framsóknar og annarra framfarasinna í Húnaþingi vestra

1.

Sigurður Líndal Þórisson

  

Sviðsstjóri

2.

Nína Axelsdóttir

  

Tónlistarkennari og bóndi

3.

Dagrún Kristinsdóttir

  

Bóndi og viðurkenndur bókari

4.

Ingveldur Linda Gestsdóttir

  

Bóndi

5.

Matthías Rúnarsson

  

Bókari

6.

Magnús Ásgeir Elíasson

  

Ferðaþjónustubóndi og hrossaræktandi

7.

Gerður Rósa Sigurðardóttir

  

Skrifstofustjóri

8.

Ingimar Sigurðsson

  

Bóndi og rafvirki

9.

Guðni Þór Skúlason

  

Húsasmiður

10.

Kolbrún Stella Indriðadóttir

  

Yfirverkstjóri

11.

Friðrik Már Sigurðsson

  

Fagstjóri í búfjárrækt og bóndi

12.

Anna Birna Þorsteinsdóttir

  

Móttökustarfsmaður

13.

Sigrún Ólafsdóttir

  

Eldri borgari

14.

Þorleifur Karl Eggertsson

  

Símsmiður
Til baka

Fleiri fréttir

Yfirlit frétta