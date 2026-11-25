Skemmtileg hefð í Varmahlíðarskóla
feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 25.11.2026 kl. 08.28
Það er árleg hefð í Varmahlíðarskóla að vera með jólatré fyrir framan skólann og að nemendur í 4. bekk sæki það og það hefur þegar verið gert. Nemendur örkuðu af stað með umsjónarkennurum og húsverði, fundu gott tré, söguðu það niður og báru það heim í skólann.
Næstkomandi fimmtudag verður svo kveikt á jólatrénu að viðstöddum öllum nemendum og starfsfólki skólans.
Sjá má fleiri myndir frá þessu framtaki á vef skólans >
https://www.varmahlidarskoli.is/is/forsida/frettir/jolatre-vid-skolann