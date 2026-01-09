Skipulagslýsing fyrir Laufblaðið, Sauðárkróki,íbúðabyggð og opið svæði

Laufblaðið svokallaða. MYND AÐSEND
Sveitarstjórn Skagafjarðar samþykkti á 44. fundi sínum þann 10. desember 2025 að auglýsa skipulagslýsingu fyrir Laufblaðið, Sauðárkróki, íbúðarbyggð og opið svæði skv. 40 gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Hér er sett fram skipulagslýsing vegna gerðar nýs deiliskipulags fyrir suðurhluta Túnahverfis, Laufblaðið, Sauðárkróki, Íbúðabyggð og opið svæði. Tilgangurinn með gerð skipulagslýsingar er að tryggja aðkomu almennings og hagsmunaaðila að skipulagsferlinu á fyrstu stigum þess, auka gagnsæi, tryggja betra upplýsingaflæði og skila betri og markvissari skipulagsvinnu.

Svæðið afmarkast af Skagfirðingabraut og Túngötu að norðan, Túngötu að vestanverðu og Sæmundarhlíð að sunnan og austanverðu.

Eitt af meginmarkmiðum fyrirhugaðrar deiliskipulagstillögu fyrir Laufblaðið er að fá fram framtíðarhugmyndir lóðarhafa innan svæðisins og fjalla um möguleika á nýtingu opinna svæða og gönguleiða innan skipulagssvæðis. Ásamt því að fjalla um lóðir, lóðagerðir og byggingarreiti innan Laufblaðsins.

Skipulagslýsingin er auglýst frá 7. janúar til og með 30. janúar 2026.

Hægt er að skoða hana í Skipulagsgátt Skipulagsstofnunar á www.skipulagsgatt.is undir málsnúmeri 3/2026. Skipulagslýsingin mun jafnframt liggja frammi til kynningar í Ráðhúsinu, Skagfirðingabraut 17-21, Sauðárkróki á skrifstofutíma. Einnig er hægt að nálgast gögnin á heimasíðu Skagafjarðar www.skagafjordur.is

Með skipulagslýsingu þessari er íbúum og öðrum hagsmunaaðilum gefinn kostur á að senda inn rafrænar ábendingar og athugasemdir sem snúa að málefnum deiliskipulagsins og komandi skipulagsvinnu í gegnum vef skipulagsgáttar www.skipulagsgatt.is mál nr. 3/2026 í síðasta lagi 30. janúar 2026. Einnig er hægt að skila inn skriflegum umsögnum til skipulagsfulltrúa í afgreiðslu Ráðhússins, Skagfirðingabraut 17-21, 550 Sauðárkróki eða á netfangið skipulagsfulltrui@skagafjordur.is

