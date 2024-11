Songs in the Key of Life gaf Gunnari hálfpartinn nýja sýn á tónlist / GUNNAR SIGFÚS

Gunnar Sigfús sæll og glaður. Tón-lystar-stjórinn undraðist að lagið Kiss the Bride væri á listanum hans yfir mest spiluðu lögin. Útskýringin var svona: „Laglínan í pre-chorus er bara svo góð! Þetta er umferðaröskursöngslagið mitt.“ MYND AÐSEND

Að þessu sinni er það íbúi í Kópavogi sem svarar Tón-lystinni, Gunnar Sigfús Björnsson, bassaleikari af árgangi 1991. „Ég er fæddur á Sauðárkróki og uppalinn að miklu leyti á Varmalæk í Lýtingsstaðahrepp. Foreldrar mínir eru Björn Sveinsson frá Varmalæk og Sólveig Sigríður Einarsdóttir frá Mosfelli. Ég flutti að Mosfelli í Austur-Húnavatnssýslu fyrir grunnskóla og var í Húnavallaskóla en var þó mikið í Skagafirði líka,“ segir Gunnar Sigfús.

Hjóðfærið hans er rafbassi en hann segist nýverið vera farinn að spila á kontrabassa. Hann segir að stærsta afrek sitt á tónlistarsviðinu sé „...að hafa tekist að vera það heppinn að hafa alltaf haft einstaklega gott og skemmtilegt tónlistarfólk með mér í gegnum þau u.þ.b. 18 ár sem ég hef fengið að spila opinberlega. Helst hef ég spilað á böllum við öll möguleg tækifæri; þorrablót, árshátíðir, brúðkaup og afmæli svo eitthvað sé nefnt. Í gegnum tónlist hef ég fengið að kynnast mörgum af mínum bestu vinum og hef alltaf náð að hafa einstaklega gaman af því að vinna í tónlist.“

Hvað er á döfinni? Ég er partur af hljómsveit sem heitir Krummafótur og við erum að vinna að annarri plötu hljómsveitarinnar sem við vonumst til að verði gefin út næsta vor. Annars eru tónlistarflytjendur oft komnir á fullt í jólaundirbúning í október. Ég fæ þann heiður að taka þátt í jólatónleikum bæði í Skagafirði og Austur-Húnavatnssýslu þetta árið. Tónleikarnir Jólin heima verða í Miðgarði í Varmahlíð þann 14. desember og svo Jólahúnar í Félagsheimilinu á Blönduósi 15. desember.

Hvaða lag varstu að hlusta á? Instant Crush með Daft Punk.

Uppáhalds tónlistartímabil? Það hefur mest alla tíð verið áttundi og níundi áratugurinn þar sem bassalínur voru að mínu mati mjög áberandi og spennandi. Það gefur að skilja að ég geti haft gaman af því. Annars finnst mér tónlistarfólk nútímans vera að mörgu leyti að reyna að koma þannig bassalínum aftur inn í sína tónlist sem ég hef mjög mikla ánægju af.

Hvaða tónlist fær þig til að sperra eyrun þessa dagana? Nýjasta plata Gorillaz sem ber titilinn Cracker Island er sennilega það efni sem greip mig hvað mest núna í seinni tíð. Hún kom út í febrúar 2023 og mér hefur ekki ennþá tekist að fá nóg af henni.

Hvaða lag er í uppáhaldi akkúrat núna? Það er ein-staklega erfitt að nefna bara eitt stakt lag, en þessa stundina ratar Do I Do með Stevie Wonder mjög reglulega í eyrun á mér.

Ef þú gætir valið þér söngv-ara til að syngja með dúett, hvaða söngvara vildirðu syngja með og hvaða lag tækjuð þið? Ætli það væri ekki bara Islands in the Stream með Dolly Parton. Ekki það að ég gæti fyllt í fótspor Kenny Rogers heldur er það lag sem mér dettur fyrst í hug þegar ég hugsa um skemmtilega dúetta.

Hvers konar tónlist var hlustað á á þínu heimili? Það hefur alltaf verið mikið sungið heima á Varmalæk og þá hefur sennilega verið hlustað mest á þau lög sem voru sungin í eldhúsinu. Annars er pabbi með einstaklega fjölbreyttan tónlistarsmekk og hlustar mikið á íslenska tónlist, bæði nýlegt efni og eldra. Klassísk tónlist var sennilega ofar hjá mömmu en íslensk dægurtónlist hefur sennilega vinningin bæði hjá pabba og mömmu.

Hver var fyrsta platan/diskurinn/kasettan/niðuhalið sem þú keyptir þér? Ég man að fyrsta vínylplatan sem ég keypti var Rumours með Fleetwood Mac. Við bræðurnir áttum heilmikið af geisladiskum þegar við vorum ungir og sem yngsti bróðir myndi ég segja að við hefðum átt þá flesta saman. En sá geisladiskur sem mér fannst vera eiginlega mín eign var Gorillaz frá árinu 2001.

Hvaða græjur varstu þá með? Það var nú frekar látlaust Sony útvarpstæki með geislaspilara sem ég notaði hvað mest.

Hvert var fyrsta lagið sem þú manst eftir að hafa fílað í botn? Kannski ekki fyrstu lögin sem ég fílaði í botn en ég man vel eftir því þegar ég heyrði Diskó Friskó og Ég gef þér allt mitt líf með frekar stuttu millibili og var þá staðráðinn í að verða bassaleikari.

Hvaða lag getur eyðilagt fyrir þér daginn? Held að það sé ekki endilega neitt lag sem gæti eyðilagt heilan dag en það eru sum lög sem verða til þess að ég skipti um útvarpsstöð eða lagalista þegar þau koma upp. Nýlegast var það sennilega Budapest með George Ezra.

Þú heldur dúndurpartí í kvöld, hvað læturðu hljóma í græjunum til að koma öllum í stuð? Ég á ekki farsælan feril þegar kemur að því að velja tónlist fyrir partí, ég leyfi yfirleitt öðrum að sjá um það.

Þú vaknar í rólegheitum á sunnudagsmorgni, hvað viltu helst heyra? Chet Baker.

Hvaða Bítlalag hefðir þú viljað hafa samið og hvað er svona spes við það? Yester-day eða Blackbird. Laglínur og undirspil sem tala svo vel saman og er aðdáunarverð og áreynslulaus lagasmíð.

Þú átt þess kost að fara hvert sem er í heiminum og skella þér á tónleika. Hvert færirðu, á hvaða tónleika og hvern tækirðu með þér? Draumatónleikar, ef við teljum liðna tónlistarmenn með líka, væru með Jeff Buckley á litlum tónleikastað í New York og ég tæki Fróða Snæbjörnsson vin minn með mér. Annars eru margir listamenn og margar hljómsveitir sem eru starfandi í dag sem mér þætti gaman að sjá.

Hvað músík var helst blast-að í bílnum þegar þú varst nýkominn með bílpróf? Það var minnir mig Metallica, AC/DC, System of a Down og Linkin Park tímabil hjá mér á þeim árum.

Hvaða tónlistarmaður hefur þig dreymt um að vera? Jaco Pastorius var lengi vel ákveðið átrúnaðargoð hjá mér, sem sennilega flestir bassaleikarar upplifa. Í dag vil ég helst vera ég sjálfur.

Hvaða plata hefur skipt mestu máli í þínu lífi og hvers vegna? Það eru ýmsar plötur sem hafa verið í uppáhaldi hjá mér í gegnum tíðina sem heildarverk. Cracker Island, Rumours, Kind of Blue, Dark Side of the Moon og Grace. En plata sem að gaf mér hálfpartinn nýja sýn á tónlist á sínum tíma var Songs in the Key of Life með Stevie Wonder.

Sexmest spiluðu lögin í síma Gunnars Sigfúsar:

Silent Running / Gorillaz

Do I Do / Stevie Wonder

Kiss the Bride / Elton John

Fake Plastic Trees / Radiohead

Something About Us / Daft Punk

Forget Her / Jeff Buckley