Stefán Vagn nýr þingflokksformaður Framsóknar
Stefán Vagn Stefánsson er nýr þingflokksformaður Framsóknar. Tillaga þess efnis var samþykkt á þingflokksfundi flokksins í Smiðju í dag, 11. mars 2026. Stefán Vagn er oddviti Framsóknar í Norðvesturkjördæmi og hefur gegnt embætti varaþingflokksformans á kjörtímabilinu. Stefán hefur setið á Alþingi frá árinu 2021.
Hann hefur verið formaður fjárlaganefndar og atvinnuveganefndar á Alþingi ásamt því að hafa víðtæka reynslu úr stjórnum og nefndum. Hann var varaþingmaður frá 2017 og oddviti Framsóknar í Skagafirði frá 2010 til 2022. Hann var kjörinn varaformaður Framsóknar á flokksþingi 15. febrúar sl.
Á þingflokksfundinum var einnig samþykkt að Þórarinn Ingi Pétursson, alþingismaður fyrir Norðausturkjördæmi, yrði varaþingflokksformaður.
„Ég þakka traustið sem þingflokkur Framsóknar sýnir mér. Framundan eru krefjandi tímar í þinginu þar sem mörg stór mál bíða afgreiðslu og má þar einna helst nefna aðildarumsókn íslands að Evrópusambandinu, samgönguáætlun og fjármálaáætlun.
Á sama tíma og þingflokkurinn mun leggja sig allan fram við að styðja við sveitarstjórnarfulltrúa og framboð Framsóknar í komandi sveitarstjórnarkosningum. Ég vil einnig þakka Ingibjörgu Isaksen fyrir sína vinnu síðustu ár í embætti þingflokksformanns Framsóknar,” segir Stefán Vagn.
/Fréttatilkynning