Það er Leikur!
Evrópuævintýri Tindastóls heldur áfram og úrslitakeppni ENBL deildairnnar er hafin. Miðvikudaginn 11. mars – sem er einmitt í kvöld – leikur Tindastóll í 16 liða úrslitum ENBL deildarinnar gegn liði Riga Zelli, frá Lettlandi. Á þessu stigi keppninnar er um hreinan útsláttarleik að ræða og fær Tindastóll heimaleik sem eitt af 8 efstu liðunum, en liðið endaði í 6.sæti deildarinnar.
Liðið sem vinnur þennan leik fer áfram í 8 liða úrslit og þar eru leiknir tveir leikir, heima og að heiman. Fjögurra liða úrslit og úrslit eru svo leikin á sama stað á einni viku, með svipuðu fyrirkomulagi og Bikarvika KKÍ, en staðsetning hefur ekki verið tilkynnt.
„Við hvetjum allt körfuboltaáhugafólk til að gera sér ferð í Síkið og hvetja Tindastól, og íslenskan körfubolta, til sigurs!“ segir í tilkynningu frá körfuknattleiksdeild Tindastóls. Leikurinn hefst kl. 19:15.
Hamborgarar, kaldir drykkir, skemmtiatriði og Síkisstemming eins og hún gerist best! Koma svo – áfram Tindastóll!