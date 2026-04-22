Stjörnumenn betri í baráttuleik í Síkinu
Lið Tindastóls og Stjörnunnar mættust í hörkuleik í Síkinu í gær og voru neglur nagaðar fram á síðustu sekúndu og jafnvel lengur. Líkt og stundum áður þegar þessi lið mætast þá fóru Stólarnir vel af stað, Stjarnan kom svo sterk inn og var í raun með undirtökin mest allan síðari hálfleik. Átján sinnum skiptust liðin á um að hafa forystuna og níu sinnum var allt hnífjafnt. Það voru hins vegar gestirnir sem voru yfir þegar það skipti öllu máli – í leikslok – og unnu því fyrsta bardagann í einvígi liðanna. Lokatölur 95-96.