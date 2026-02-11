Strangheiðarlegur bolludagur framundan
Uppáhaldsdagur margra er framundan. Nei, ekki Valentínusardagurinn heldur bolludagurinn – hinn strangheiðarlegi sætindadagur. Það er reyndar orðið þannig að margur er farinn að svindla duglega í bolluátinu enda má nánast segja að það sé að verða með þennan dag eins og jólin hjá börnunum, þetta hefst hálfum mánuði fyrir hátíðardaginn. Snorri Stefánsson í Sauðárkróksbakaríi segir nettan undirbúning fyrir bolludaginn hefjast 2-3 vikum fyrir bolludaginn sjálfan. Feykir tók púlsinn á bakaranum.