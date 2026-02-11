Heimavallarrétturinn tryggður í naglbít í Síkinu
Stólarnir spiluðu síðasta leik sinn í riðlakeppni ENBL-deildarinnar í gærkvöldi en þá mætti lið Brussel Basketball til leiks í Síkið. Bæði lið höfðu ástæðu til að leggja allt í sölurnar; Belgarnir þurftu sigur til að komast í 16 liða úrslitin en Stólarnir, sem höfðu þegar tryggt sig áfram, vildu sigur til að eiga heimaleikjaréttinn í 16 liða úrslitum. Belgarnir byrjuðu leikinn á eldi, settu niður átta af fyrstu níu þristunum og náðu 20 stiga forystu. Stólarnir, sem hafa átt í erfiðleikum að undanförnu, sýndu að þeim er ekki alls varnað, komu til baka og tóku leikinn yfir á lokamínútunum. Frábær 98-92 sigur staðreynd – til hamingju Stólar!