Heimavallarrétturinn tryggður í naglbít í Síkinu

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 11.02.2026 kl. 09.50 oli@feykir.is
Júlíus Orri í kröppum dansi í teig Belganna. MYND: HJALTI ÁRNA
Stólarnir spiluðu síðasta leik sinn í riðlakeppni ENBL-deildarinnar í gærkvöldi en þá mætti lið Brussel Basketball til leiks í Síkið. Bæði lið höfðu ástæðu til að leggja allt í sölurnar; Belgarnir þurftu sigur til að komast í 16 liða úrslitin en Stólarnir, sem höfðu þegar tryggt sig áfram, vildu sigur til að eiga heimaleikjaréttinn í 16 liða úrslitum. Belgarnir byrjuðu leikinn á eldi, settu niður átta af fyrstu níu þristunum og náðu 20 stiga forystu. Stólarnir, sem hafa átt í erfiðleikum að undanförnu, sýndu að þeim er ekki alls varnað, komu til baka og tóku leikinn yfir á lokamínútunum. Frábær 98-92 sigur staðreynd – til hamingju Stólar!

