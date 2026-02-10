Spá hörkufrosti í Skagafirði um helgina

Svona reiknar Veðurstofan með að veðrið verði um hádegi í dag hér á Norðurlandi. Á myndinni neðst í fréttinni má sjá spána eins og hún lýtur út fyrir sunnudaginn næsta kl. 6 að morgni. SKJÁSKOT
Veðurstofan gerir ráð fyrir norðaustan 8-15 og mögulega slyddu eða éljum næsta sólarhringinn en þurrt í innsveitum. Hiti 0 til 3 stig. Dálítil él á annesjum og Ströndum á morgun og kólnar smám saman síðdegis. Feykir les þannig í spákortin að vindur geti náð sér á strik vestan fjallgarða en veður ætti að vera skaplegt víðast hvar annars staðar eins og í nágrenni Sauðárkróks. Á morgun dregur úr vindi og það kólnar talsvert þegar nálgast helgi og má sjá frosstölur allt að 20 gráðum hér norðanlands um helgina.

Ekki er annað að sjá en að norðaustan- og austanáttir verði ríkjandi næstu daga og mestu frostpollarnir verði í nágrenni Sauðárkróks og Akureyrar en þar er spáð allt að 20 stiga frosti. Vindur verður hægur en nær sér á meiri ferð á annesjum; á Skaga og Tröllaskaga en þar verður talsvert hlýrra fyrir vikið. Ekki er útlit fyrir jafn mikið frost í Húnavatnssýslum þó spár geri ráð fyrir að það fari talsvert niður fyrir mínus tíu á sunnudag.

Að sjálfsögðu er enn langt í helgina og spár eiga það til að breytast á skömmum tíma.

Færð á vegum hér á Norðurlandi vestra er með ágætum og í raun hin fínasta miðað við árstíma. Hálka eða hálkublettir eru á flestum vegum en Langidalurinn er greiðfær. Hálka er sem stendur á Öxnadalsheiði og þar er éljagangur líkt og á flestum vegum austan Tröllaskagans.

