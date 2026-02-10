Hvar má leggja og hvar ekki ?

Kannski hefði þessi mynd þurft að koma líka fyrir þorrablótið á laugardaginn var til áminningar. MYND LÖGREGLAN
Umræða var í samfélaginu Sauðárkrókur eftir að á fjórða tug bíla voru sektaðir fyrir að leggja ólöglega fyrir utan Íþróttahúsið á Sauðárkróki meðan verið var að blóta þorra í Síkinu. Einhver óánægja var meðal þorrablótsgesta yfir þessu, að fyrirmæli hefðu mátt vera skýrari og að fólki hefði gefist kostur á að færa bílana frekar en að fá sektina. Feykir hafði samband við fulltrúa lögreglunnar sem sagði að þau leggðu alltaf áherslu á að aðgengi neyðarbíla sé tryggt.
Í kvöld er leikur og hefur lögreglan á Norðurlandi vestra sent frá sér póst fyrir leikinn í kvöld með fyrirmælum hvar heimilt er að leggja og hvar ekki. Þetta er ekki fyrsti pósturinn með þessum leiðbeiningum en aldrei er góð vísa of oft kveðin.
„Til að tryggja aðkomu viðbragðsaðila að íþróttahúsinu á Sauðárkróki þegar leikur Tindastóls og Brussel í kvöld þriðjudaginn 10. febrúar, verður óheimilt að leggja bifreiðum á götunni fyrir framan heimavist FNV. Sjá rauðmerkt á myndinni hér að neðan. Þá verður einnig óheimilt að leggja bifreiðum á rauðmerktum svæðum á bifreiðastæðinu norðan við Árskóla.“
Lögreglan bendir á bifreiðastæðin norðan við heimavist FNV, norðan við Árskóla, við bóknámshús FNV og við verknámshús FNV. Þá er vert að benda eining á bílastæðin við Skagfirðingabúð. Heimafólk er hvatt til nota bifreiðastæðin heima og taka göngurtúrinn ef það á þess kost, tilvalinn hreyfing.
Það eru stæði fyrir fatlaða fyrir framan inngang íþróttahússins á bifreiðarstæðinu norðan við Árskóla og einnig á bifreiðarstæði norðan við Heimavist FNV. Lögreglan mun setja sektir á þær bifreiðar sem leggja á rauðmerktu svæðin á myndinni. Einnig verða sektir settar á þær bifreiðar sem lagt er á gangstéttum, línustrikuðum bannsvæðum á bifreiðarstæðum, við gular kantlínur og svæðum sem eru ekki ætluð fyrir umferð vélknúinna ökutækja.
Þá eru þeir sem ætla að leggja land undir fót og heimsækja Skagafjörðinn til að fara á leikinn beðnir að fara sérstaklega varlega í umferðinni og virða hámarkshraða.
Skemmtum okkur vel fyrir leik og á meðan á leiknum stendur, verum góð við hvert annað, þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Norðurlandi vestra.
