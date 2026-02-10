Í kvöld er Evrópukvöld

Brussels Basketball frá Belgíu heimsækir Síkið í kvöld 10.febrúar og verður flautað til leiks á slaginu 19:15. Miðasala á leikinn fer fram á Stubb. Það hefur verið örlítil brekka í boltanum undanfarið svo oft var þörf en nú er nauðsyn að mæta í Síkið og hvetja okkar menn til sigurs.

Arnar segir mikla tilhlökkun fyrir kvöldinu, Evrópukvöldin í Síkinu hafa verið alveg geggjuð hingað til og verið best sóttu leikir vetrarins. Arnar er ekki í vafa að það verði áfram þannig í kvöld.

Þegar blaðamaður spurði Arnar hvernig liðið væri sem er að koma sagði hann Brussel vera með sterkt lið, margir líkamlega sterkir leikmenn. „Þeir þurfa sigur til að komast í úrslitakeppnina þannig að þeir munu selja sig dýrt. Við ætlum að leggja allt í sölurnar til að ná í heimaleik í 16 liða úrslitum.“

Nú fjölmennum við í Síkið í kvöld og ÁFRAM TINDASTÓLL

 

 

Fleiri fréttir

  • Svona reiknar Veðurstofan með að veðrið verði um hádegi í dag hér á Norðurlandi. Á myndinni neðst í fréttinni má sjá spána eins og hún lýtur út fyrir sunnudaginn næsta kl. 6 að morgni. SKJÁSKOT

    Spá hörkufrosti í Skagafirði um helgina

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 10.02.2026 kl. 09.19 oli@feykir.is
    Veðurstofan gerir ráð fyrir norðaustan 8-15 og mögulega slyddu eða éljum næsta sólarhringinn en þurrt í innsveitum. Hiti 0 til 3 stig. Dálítil él á annesjum og Ströndum á morgun og kólnar smám saman síðdegis. Feykir les þannig í spákortin að vindur geti náð sér á strik vestan fjallgarða en veður ætti að vera skaplegt víðast hvar annars staðar eins og í nágrenni Sauðárkróks. Á morgun dregur úr vindi og það kólnar talsvert þegar nálgast helgi og má sjá frosstölur allt að 20 gráðum hér norðanlands um helgina.
  • Fjör í tröllagerð undir handleiðslu Gretu Clough. MYNDIR: KSE

    Tröll urðu til á bókasafninu á Króknum

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 10.02.2026 kl. 08.45 oli@feykir.is
    Það var mikill handagangur í öskjunni og bros á hverju andliti í tröllabrúðusmiðju í Héraðsbókasafni Skagfirðinga í Safnahúsinu á Sauðárkróki á laugardaginn. Leiðbeinandi var brúðuleikarinn Greta Clough frá Hvammstanga en hress hópur þátttakenda gerðu sínar eigin brúður undir hennar leiðsögn.
  • 112 dagurinn 2026: 30 ára afmæli Neyðarlínunnar

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 10.02.2026 kl. 08.26 oli@feykir.is
    Á morgun, miðvikudaginn 11. febrúar, verður 112 dagurinn haldinn hátíðlega víða um land. Markmið dagsins er að minna á þetta mikilvæga neyðarnúmer ásamt því að þakka neyðarvörðum og öðrum viðbragðsaðilum fyrir þeirra ómetanlegu störf. Dagsetningin 11.2. er táknræn og hjálpar landsmönnum að muna þetta lífsnauðsynlega númer.
  • Málþing um stöðu og framtíð smáframleiðenda

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 09.02.2026 kl. 15.17 oli@feykir.is
    Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra og Farskólinn - miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra standa fyrir málþingi um stöðu og framtíð smáframleiðenda laugardaginn 7. mars næstkomandi klukkan 10-15 í Miðgarði í Varmahlíð. Nánari dagskrá málþingsins verður auglýst síðar en líklegt má telja að til umræðu verði bæði áskoranir og tækifæri sem smáframleiðendur standa frammi fyrir á markaði.
