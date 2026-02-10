Í kvöld er Evrópukvöld
Brussels Basketball frá Belgíu heimsækir Síkið í kvöld 10.febrúar og verður flautað til leiks á slaginu 19:15. Miðasala á leikinn fer fram á Stubb. Það hefur verið örlítil brekka í boltanum undanfarið svo oft var þörf en nú er nauðsyn að mæta í Síkið og hvetja okkar menn til sigurs.
Arnar segir mikla tilhlökkun fyrir kvöldinu, Evrópukvöldin í Síkinu hafa verið alveg geggjuð hingað til og verið best sóttu leikir vetrarins. Arnar er ekki í vafa að það verði áfram þannig í kvöld.
Þegar blaðamaður spurði Arnar hvernig liðið væri sem er að koma sagði hann Brussel vera með sterkt lið, margir líkamlega sterkir leikmenn. „Þeir þurfa sigur til að komast í úrslitakeppnina þannig að þeir munu selja sig dýrt. Við ætlum að leggja allt í sölurnar til að ná í heimaleik í 16 liða úrslitum.“
Nú fjölmennum við í Síkið í kvöld og ÁFRAM TINDASTÓLL