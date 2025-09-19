Styrktarleikir fyrir Píeta
Í tilefni af gulum september og vitundarvakaningu um geðrækt, boðum við til styrktarleikja laugardaginn 20.september í Síkinu þegar bæði karla- og kvennalið Ármanns mæta á Krókinn til að spila æfingaleiki gegn Tindastól.
Karlaliðin mætast kl 17:00 og kvennaliðin um 19:15 og að sjálfsögðu þarf enginn að verða svangur því hamborgarar verða á milli leikja.
Aðgangseyrir er í formi frjálsra framlaga og mun renna óskertur til Píeta.
Nú er um að gera að fjölmenna í Síkið og styðja gott málefni.