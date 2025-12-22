Blása til aukatónleika

Miðasala á Áramótatónleika Heimismanna þann 28. des. næstkomandi hefur gengið vonum framar og nú um helgina var komin upp sú staða að það var orðið uppselt á tónleikana.

„Við brugðumst því snöggt við og blésum til aukatónleika sama dag, kl. 16:00. Við erum að sjálfsögðu í skýjunum með þann mikla áhuga sem fólk sýnir þessum tónleikum, og með því að halda þessa aukatónleika kl. 16:00 vonumst við til þess að allir komist að,“ segir Atli Gunnar formaður Heimis.

Hægt verður að nálgast miða á aukatónleikana í forsölu á N1 á Sauðárkróki, Olís Varmahlíð og KS Hofsósi – og nú er að stökkva til og tryggja sér miða – ef einhver á eftir að kaupa síðustu jólagjöfina þá er tækifærið núna! Einnig er hægt að panta miða á Facebook síðu kórsins.

  • Hrund Jóhannsdóttir, lestrarhestur á Hvammstanga. AÐSEND MYND

    Gerði heiðarlega tilraun til að heimsækja söguslóðir Outlander bókanna

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Listir og menning, Lokað efni 22.12.2025 kl. 11.00 oli@feykir.is
    Hrund Jóhannsdóttir er fædd í Reykjavík, búsett á Hvammstanga, uppalin á Gauksmýri, gift, móðir tveggja barna og fædd á áratug áratuganna. Við vitum öll að tugurinn er 80 og árið er sjö. Hrund er veitingahúsaeigandi á Hvammstanga, á og rekur Sjávarborg og er framtíðar víngerðarkona. Hrund svaraði Bók-haldi Feykis um miðjan nóvember en þá var hún að gera sig klára í Edinborgarferð með hluta af bókaklúbbnum sínum sem farin var í byrjun desember. Bók-haldið birtist fyrst í JólaFeyki.
  • Jólastemning hjá Signýju. AÐSEND MYND

    JÓLIN MÍN | Uppáhaldskökusortin breytist oft á milli ára

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 21.12.2025 kl. 13.35 oli@feykir.is
    Ingibjörg Signý Aadnegard er fjögurra barna móðir á Blönduósi þar sem hún býr með Jóni Antoni. Hún starfar sem stuðningsfulltrúi í Húnaskóla. Hún var að sjálfsögðu klár í slaginn þegar Feykir bað hana að segja frá jólunum sínum.
  • Uppáhalds jólaskraut Hrafnhildar.MYND AÐSEND

    Hrafnhildur og jólin

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 21.12.2025 kl. 09.00 gunnhildur@feykir.is
    Blaðamaður setti sig í samband við nokkrar alvöru jólakúlur og forvitnaðist um jólin og jólatréið á heimilinu. Allir hafa sínar jólatréssérviskur og áhugavert að heyra misjafnar hefðir á heimilum fólks þegar kemur að jólaténu. Sumir eru alltaf með lifandi tré á meðan aðrir eru með gervi. Helgispjöll að skreyta tréið fyrr en á Þorláksmessu, bannað að kveikja fyrr en klukkan sex á aðfangadag á meðan sum heimili setja tréið í fullan skrúða í upphafi aðventu. Gervitré eru ekki jólatré það vantar allann ilminn, ekkert lifandi tré á mitt heimili með öllu því dýralífi sem því getur fylgt, þetta eru allt saman örfá dæmi um jólatréssérviskur fólks.
  • Gunna með hluta barnabarnanna; Agli, Elsu og Maríu, á jólunum. AÐSEND MYND

    JÓLIN MÍN | „Höfum almennt mjög gaman og borðum aðeins of mikið“

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 20.12.2025 kl. 13.29 oli@feykir.is
    Guðrún Björg Guðmundsdóttir býr á Sauðárkróki og er oftast kölluð Gunna. Hún er móðir tveggja uppkominna drengja og segist eiga tvær magnaðar tengdadætur og barnabörnin eru orðin sex talsins; fjórir drengir og tvær stúlkur. Gunna hefur starfað sem sjúkraliði við Heilbrigðisstofnunina á Króknum í bráðum 40 ár.
