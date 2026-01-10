Sumarið mest spilaða lagið á Spotify
Feykir hafði samband við Arnar Guðjónsson þjálfara Tindastóls í körfubolta og bað hann að gera upp árið þó ekki körfuboltaárið. Arnar gaf sér tíma til að svara þrátt fyrir að vera á fullu að pakka niður heimili sínu á Selfossi og búa fjölskylduna undir flutninga í Skagafjörðinn. Arnar er giftur Dröfn Hilmarsdóttur og á með henni þrjú börnin Iðunni (10), Bjarka (8) og Styrmir (4). Arnar er fæddur og uppalinn í Reykholti í Borgarfirði, en er formlega að flytja í Skagafjörðinn frá Selfossi til að starfa fyrir körfuknattleiksdeild Tindastóls.