Sumarið mest spilaða lagið á Spotify

Arnar Guðjónsson. MYND DMS
Feykir hafði samband við Arnar Guðjónsson þjálfara Tindastóls í körfubolta og bað hann að gera upp árið þó ekki körfuboltaárið. Arnar gaf sér tíma til að svara þrátt fyrir að vera á fullu að pakka niður heimili sínu á Selfossi og búa fjölskylduna undir flutninga í Skagafjörðinn. Arnar er giftur Dröfn Hilmarsdóttur og á með henni þrjú börnin Iðunni (10), Bjarka (8) og Styrmir (4). Arnar er fæddur og uppalinn í Reykholti í Borgarfirði, en er formlega að flytja í Skagafjörðinn frá Selfossi til að starfa fyrir körfuknattleiksdeild Tindastóls.

  Það er stórleikur hjá stelpunum í Síkinu klukkan sex

    Það er bikarhelgi í körfunni og bæði karla- og kvennalið Tindastóls verða í eldlínunni en um er að ræða leiki í átta llið úrslitum. Á morgun (sunnudag) mæta strákarnir liði Snæfells og fer leikurinn fram í Stykkishólmi og hefst kl. 16:00. Stólastúlkur fá hins vegar lið KR í heimsókn alla leið úr Vesturbæ Reykjavíkur og hefst leikurinn kl. 18:00 og því alveg upplagt að fjölmenna í Síkið og styðja okkar lið til sigurs.
  Skipulagslýsing fyrir Hofsós - Plássið, Sandinn, Brekkuna og Bakkann

    Sveitarstjórn Skagafjarðar samþykkti á 44. fundi sínum þann 10. desember 2025 að auglýsa skipulagslýsingu fyrir gerð deiliskipulags fyrir Plássið, Sandurinn, Brekkan og Bakkinn á Hofsósi skv. 40 gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Hér er sett fram skipulagslýsing vegna gerð nýs deiliskipulags fyrir Hofsós – Plássið, Sandurinn, Brekkan og Bakkinn. Tilgangurinn með gerð skipulagslýsingar er að tryggja aðkomu almennings og hagsmunaaðila að skipu-lagsferlinu á fyrstu stigum þess, auka gagnsæi, tryggja betra upplýsingaflæði og skila betri og markvissari skipulagsvinnu.
    Blaðamaður fór á tónleika

    „Fórst þú á tónleikana með Karlakórnum Heimi í gærkvöldi?“ Já ég fór (eins og alltaf)– gætir þú skrifað um tónleikana? Eru spurningar sem blaðamaður fékk frá ritstjóra þegar mætt var til vinnu morguninn eftir tónleikana. Get ég skrifað um tónleika með Karlakórnum Heimi?
    Fór ekki til Tene á árinu

    Rósanna Valdimarsdóttir er fædd á Sauðárkróki en flutti fljótlega í Varmahlíð og þaðan svo í Fitja í Lýtingsstaðahrepp þar sem hún býr einnig í dag með Viðari Ágústssyni og dóttur þeirra Védísi Björgu, en þau eru að kaupa jörðina af foreldrum Rósönnu. „Ég er menntuð frá Hólaskóla sem reiðkennari og tamningarkona en starfa núna sem ,,hótelstýra” á gistiheimili sem við keyptum árið 2022 á Steinstöðum.“
