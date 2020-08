Sumarleikhús æskunnar sýnir Draum á Jónsmessunótt

Uppsetnig Sumarleikhúss æskunnar í ár verður Draumur á Jónsmessunótt. Sumarleikhús æskunnar er verkefni í eigu Handbendi brúðuleikhúss, en í ár er það sjálfur listrænn stjórnandi brúðuleikhússins, Greta Clough, sem leikstýrir styttri leikgerð á verki William Shakespeare, Draumi á Jónsmessunótt. Arnar Hrólfsson verður aðstoðarleikstjóri.

Að verkinu koma fimmtán hæfileikarík ungmenni á aldrinum 6-17 ára úr Húnavatnssýslum sem takast á við að setja upp einn frægasta gamanleik Shakespeare með sköpunargáfu og eldmóð að vopni og hlakka til að sýna afraksturinn sveitungum og vinum. Í tilynningu frá Handbendi brúðuleikhúsi segir: “Það er mikil eftirspurn eftir fleiri tækifærum til listsköpunar á svæðinu, bæði frá ungmennum og foreldrum. Sumarleikhús æskunnar hefur fengið viðbrögð víða að, til dæmis frá Hólmavík, en þá eru fjarlægðir náttúrulega farnar að hafa áhrif…..nokkrir krakkar hafa samt komið frá Blönduósi og það hefur verið gaman að sjá hópinn stækka og nýja vináttu blómstra. Þetta er virkilega skemmtileg sýning. Það eru ástarflækjur, fjörugir og hrekkjóttir blómálfar, töfrar og fullt af og skemmtilegum persónum…”

Sýningin verður þann 15. ágúst kl. 19.00 í Félagsheimili Hvammstanga.

Allir aldurshópar velkomnir.

Miðaverð er 1.000.- kr. við hurð.

Börn yngri en 5 ára fá frítt.

Vegna hertra sóttvarnaaðgerða í tengslum við Covid-19 faraldurinn verða aðeins 80 miðar í boði á sýninguna, því er nauðsynlegt að staðfesta komu sína í gegnum viðburðinn á facebook. Allir áhorfendur sem fæddir eru fyrir 2005 þurfa að gegna grímuskyldu innanhúss, til að öryggi allra sé tryggt. Uppröðun sæta verður með þeim hætti að ótengdir aðilar sitji ekki saman og tveggja metra reglunni verður fylgt.

Um Gretu Clough

Greta er verðlaunuð leikhúskona og verk hennar hafa verið sýnd um heim allan. Hún er þekkt fyrir ástríðu og hugmyndaauðgi í leikhúsvinnu með ungu fólki. Á síðasta ári vann hún að eftirfarandi sýningum: Sæhjarta (Ísland), The Further Adventures of the Owl and the Pussycat (Little Angel Theatre, Bretland), FORM (Ísland), og var leikstjóri brúðuleiks í íslensku kvikmyndinni Dýrið. Hér á heimaslóðum setti Greta upp Skógarlíf (2019) og Snædrottninguna (2018) fyrir Leikflokk Húnaþings vestra. Hún lauk námi frá East 15 Acting School í Lundúnum en ástríða hennar fyrir leikhúsi var vakin þegar hún var 13 ára gömul og hún hóf að leika með áhugaleikhúsinu í sínu nærumhverfi, í hinum dreifðu byggðu Vermont-fylkis í Bandaríkjunum. Þegar hún var 16 ára stofnaði Greta sitt fyrsta leikfélag – The Idle Hands – sem framleiddi og skapaði rómaðar sýningar samdar af, og fyrir, ungt fólk með stuðningi atvinnufólks af svæðinu. 22 árum síðar er það henni sönn ánægja að styðja ungt fólk sem er að taka fyrstu skrefin í sviðslistum.

/Fréttatillkynning

