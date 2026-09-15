Stjórnarráðið styður við fjölmiðlun og blaðamennsku

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 15.09.2026 kl. 13.49 oli@feykir.is
Stjórnarráðið hefur ákveðið að beina auglýsingakaupum sínum til fjölmiðla. Þessi ákvörðun er í samræmi við aðgerðaáætlun stjórnvalda í málefnum fjölmiðla, sem kynnt var 19. desember síðastliðinn. Í tilkynningu á vef Stjórnarráðsins segir að markmið aðgerðaáætlunarinnar sé að styðja við fjölmiðlun og blaðamennsku, sem á í vök að verjast.

„Sterkir og faglegir fréttamiðlar veita stjórnvöldum og atvinnulífi aðhald, greina flókin mál og setja þau í samhengi við sögu og samtíma. Þeir stuðla að varðveislu íslenskrar tungu og menningar og eru ein helsta forsenda þess að almenningur hafi aðgang að traustum og sannreyndum upplýsingum. Lýðræðið þrífst ekki án stöndugra, sjálfstæðra og gagnrýninna fjölmiðla. Þess vegna hvílir rík ábyrgð á stjórnvöldum – og þeim stofnunum sem undir þau heyra – að stuðla að því að þeir fái þrifist.

Menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra kynnti ríkisstjórninni í nóvember að ráðuneyti hans hefði ákveðið að kaupa einungis auglýsingar af fjölmiðlum. Í kjölfarið var verklagið kynnt ráðuneytisstjórum og upplýsingafulltrúum allra ráðuneyta sem tóku jákvætt í erindið og hafa nú tileinkað sér breytt verklag. Þá hefur menningar- nýsköpunar- og háskólaráðuneytið einnig sent stofnunum sínum erindi þar sem vakin er athygli á breyttu verklagi og þær hvattar til að tileinka sér það. Þrátt fyrir að um tilmæli sé að ræða er lögð áhersla á að auglýsingakaup annars staðar en í fjölmiðlum séu ekki í samræmi við fyrrnefnda aðgerðaáætlun og því æskilegt að fyrir slíkum kaupum sé skýr rökstuðningur.

Þá hvetur ráðuneytið stofnanir jafnframt til þess að kaupa áskriftir að fjölmiðlum til að auka aðgang starfsmanna að fréttum og samfélagsumræðu og stuðla að sjálfbærum rekstri fjölmiðla.

Sjá nánar á vef Stjórnarráðsins >

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/adgerdaaaetlun-um-fjolmidla-nytt-verklag-um-auglysingakaup

Til baka

Fleiri fréttir

  • Hananú! MYNDIR AF VEF HÖFÐASKÓLA

    Förustafir í 4. bekk Höfðaskóla

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 15.09.2026 kl. 14.04 oli@feykir.is
    Á heimasíðu Höfðaskóla á Skagaströnd er skemmtileg frétt þar sem segir frá því að heldur hafi fjölgað nemendum í fjórða bekk skólans. Það eru þó engir venjulegir nemendur sem hafa bæst í hópinn því um er að ræða skordýr sem kallast förustafir (Phasmatodea). Þau líkjast helst litlum trjágreinum í útliti og vekja mikinn áhuga hjá krökkunum.
    Meira
  • Mikil gleði framundan. Mynd: Aðsend.

    Laufskálaréttarballið - Reiðhöllinni Svaðastöðum

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 15.09.2026 kl. 11.35 hinrik@feykir.is
    Nú styttist í hátíðina miklu helgina: 25 – 27. sept. Laufskálaréttarhelgina. Feyki þykir rétt að benda þeim dansþyrstu á að FORSÖLA MIÐA LÝKUR Á MIÐNÆTTI ÞANN 15.SEPTEMBER þ.e.í kvöld!
    Meira
  • Israel Martín. MYND: DAVÍÐ MÁR

    Israel Martín ánægður með báða æfingaleikina

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 15.09.2026 kl. 11.18 oli@feykir.is
    Kvennalið Tindastóls í körfunni spilaði tvo æfingaleiki um liðna helgi en leikið var sunnan heiða. Fyrst léku stelpurnar við lið Ármanns og höfðu betur, 62-69, en það var fyrsti leikur liðsins í haust og eðlilega allt frekar ryðgað og leikmenn að læra inn á hver annan. Á sunnudag spiluðu þær síðan hörkuleik gegn liði Hauka en urðu að sætta sig við naumt tap, 80-78.
    Meira
  • Anna Lísebet spilar Á Sprengisandi á nýja gripinn. MYND AF SKAGASTRÖND.IS

    Tónlistarskóli A-Hún. fékk gefins rafmagnspíanó

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 15.09.2026 kl. 08.35 oli@feykir.is
    Á dögunum barst Tónlistarskóla Austur-Húnavatnssýslu einstaklega góð og kærkomin gjöf þegar Minningarsjóður hjónanna frá Garði og Vindhæli gaf skólanum rafmagnspíanó ásamt píanóstól.
    Meira
Yfirlit frétta