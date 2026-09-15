Stjórnarráðið styður við fjölmiðlun og blaðamennsku
„Sterkir og faglegir fréttamiðlar veita stjórnvöldum og atvinnulífi aðhald, greina flókin mál og setja þau í samhengi við sögu og samtíma. Þeir stuðla að varðveislu íslenskrar tungu og menningar og eru ein helsta forsenda þess að almenningur hafi aðgang að traustum og sannreyndum upplýsingum. Lýðræðið þrífst ekki án stöndugra, sjálfstæðra og gagnrýninna fjölmiðla. Þess vegna hvílir rík ábyrgð á stjórnvöldum – og þeim stofnunum sem undir þau heyra – að stuðla að því að þeir fái þrifist.
Menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra kynnti ríkisstjórninni í nóvember að ráðuneyti hans hefði ákveðið að kaupa einungis auglýsingar af fjölmiðlum. Í kjölfarið var verklagið kynnt ráðuneytisstjórum og upplýsingafulltrúum allra ráðuneyta sem tóku jákvætt í erindið og hafa nú tileinkað sér breytt verklag. Þá hefur menningar- nýsköpunar- og háskólaráðuneytið einnig sent stofnunum sínum erindi þar sem vakin er athygli á breyttu verklagi og þær hvattar til að tileinka sér það. Þrátt fyrir að um tilmæli sé að ræða er lögð áhersla á að auglýsingakaup annars staðar en í fjölmiðlum séu ekki í samræmi við fyrrnefnda aðgerðaáætlun og því æskilegt að fyrir slíkum kaupum sé skýr rökstuðningur.
Þá hvetur ráðuneytið stofnanir jafnframt til þess að kaupa áskriftir að fjölmiðlum til að auka aðgang starfsmanna að fréttum og samfélagsumræðu og stuðla að sjálfbærum rekstri fjölmiðla.
Sjá nánar á vef Stjórnarráðsins >
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/adgerdaaaetlun-um-fjolmidla-nytt-verklag-um-auglysingakaup