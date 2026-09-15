Laufskálaréttarballið - Reiðhöllinni Svaðastöðum
Nú styttist í hátíðina miklu helgina: 25 – 27. sept. Laufskálaréttarhelgina.
Feyki þykir rétt að benda þeim dansþyrstu á að FORSÖLA MIÐA LÝKUR Á MIÐNÆTTI ÞANN 15.SEPTEMBER þ.e.í kvöld!
Þá hækkar miðaverð úr 7.490 í 7.990 og fer miðasala fram á Tix.is.
Þetta ball hefur getið sér orð fyrir að vera eitt skemmtilegasta ball ársins og ekki ættu skemmtikraftarnir þetta árið að spilla fyrir en það eru:
- Stuðlabandið
- Birgitta Haukdal
- Hljómsveitin Von
- Úlfur Úlfur
- Saint Pete
EKKI MISSA AF ÞESSU. /hmj