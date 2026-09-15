Laufskálaréttarballið - Reiðhöllinni Svaðastöðum

feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 15.09.2026 kl. 11.35 hinrik@feykir.is
Mikil gleði framundan. Mynd: Aðsend.
Mikil gleði framundan. Mynd: Aðsend.

Nú styttist í hátíðina miklu helgina: 25 – 27. sept. Laufskálaréttarhelgina.
Feyki þykir rétt að benda þeim dansþyrstu á að FORSÖLA MIÐA LÝKUR Á MIÐNÆTTI ÞANN 15.SEPTEMBER þ.e.í kvöld!

Þá hækkar miðaverð úr 7.490 í 7.990 og fer miðasala fram á Tix.is.

Þetta ball hefur getið sér orð fyrir að vera eitt skemmtilegasta ball ársins og ekki ættu skemmtikraftarnir þetta árið að spilla fyrir en það eru:

- Stuðlabandið
- Birgitta Haukdal
- Hljómsveitin Von
- Úlfur Úlfur
- Saint Pete

EKKI MISSA AF ÞESSU. /hmj

Til baka

Fleiri fréttir

  • Israel Martín. MYND: DAVÍÐ MÁR

    Israel Martín ánægður með báða æfingaleikina

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 15.09.2026 kl. 11.18 oli@feykir.is
    Kvennalið Tindastóls í körfunni spilaði tvo æfingaleiki um liðna helgi en leikið var sunnan heiða. Fyrst léku stelpurnar við lið Ármanns og höfðu betur, 62-69, en það var fyrsti leikur liðsins í haust og eðlilega allt frekar ryðgað og leikmenn að læra inn á hver annan. Á sunnudag spiluðu þær síðan hörkuleik gegn liði Hauka en urðu að sætta sig við naumt tap, 80-78.
    Meira
  • Anna Lísebet spilar Á Sprengisandi á nýja gripinn. MYND AF SKAGASTRÖND.IS

    Tónlistarskóli A-Hún. fékk gefins rafmagnspíanó

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 15.09.2026 kl. 08.35 oli@feykir.is
    Á dögunum barst Tónlistarskóla Austur-Húnavatnssýslu einstaklega góð og kærkomin gjöf þegar Minningarsjóður hjónanna frá Garði og Vindhæli gaf skólanum rafmagnspíanó ásamt píanóstól.
    Meira

  • Nýtt og betra ON app komið í loftið

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 15.09.2026 kl. 07.00 oli@feykir.is
    Nú er nýtt og endurbætt ON app komið í loftið. Með nýja appinu stígur Orka náttúrunnar næsta skref í því að þróa hleðsluþjónustu sína og gera hleðsluupplifun viðskiptavina enn betri.
    Meira
  • Tíu manna úrslitahópurinn og er Brynjar Morgan lengst til hægri. MYND: Brynjar Morgan Gunnarsson

    Brynjar Morgan boðaður í Unglingaeinvígið

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 14.09.2026 kl. 15.38 siggag@nyprent.is
    Unglingaeinvígið er golfmót sem fór fram í dag, mánudaginn 14. september, á Hlíðavelli hjá Golfklúbbi Mosfellsbæjar í frábæru golfveðri og er þetta í tuttugasta og annað sinn sem mótið er haldið. Einn kylfingur frá Golfklúbbi Skagafjarðar fékk boð á mótið en það var Brynjar Morgan Brynjarsson. Þrjátíu af fremstu afrekskylfingum landsins á aldrinum 13-18 ára fengu boð á mótið og er spilað um hinn eftirsótta Unglingaeinvígisbikar.
    Meira
Yfirlit frétta