Sýslu- og sóknalýsingar Húnavatnssýslu

Austur-Húnavatnssýsla, Listir og menning 18.09.2025
Kápa bókarinnar. MYND AF HÚNI.IS
Húnahornið segir frá því að Sögufélag gefur út endurskoðaða útgáfu sýslu- og sóknalýsinga Húnavatnssýslu, skráðar 1839 og næstu ár þar á eftir. Það eru þeir Jón Torfason og Svavar Sigmundsson sem sáu um útgáfuna.

„Helsta skemmtun fólks er vinnan og lestur sögubóka.“ Þannig svaraði séra Jón Pétursson prestur í Þingeyrasókn einni af mörgum spurningum sem hann fékk árið 1839. Sýslu- og sóknalýsingarnar eiga rætur sínar að rekja til um fangsmikillar könnunar sem Hið íslenska bókmenntafélag stóð fyrir á fjórða áratug 19. aldar. Þá voru sendir spurn ingalistar til presta og sýslumanna um land allt með beiðni um að lýsa náttúrufari, landslagi, afkomu fólks, atvinnu hátt um, menntun, siðferði, heilbrigði og fornleifum. Markmiðið var að draga upp heildstæða mynd af íslensku samfélagi þess tíma. Margar þessara lýsinga hafa áður komið út á bók, en flestar þeirra eru nú ófáanlegar.

Í þessari endurskoðuðu útgáfu Sögufélags má finna margvíslegt viðbótarefni, þar á meðal áður óþekkta lýsingu á Höskuldsstaðasókn frá 18. öld, tvo merka uppdrætti sem fylgdu sóknalýsingunum en hafa ekki birst áður og ljósmyndir af kirkjum og nokkrum höfundum lýsinganna. Einnig er hér birt lýsing á Auðkúluheiði frá miðri 19. öld og stutt bréf um búnaðarhætti í Vatnsdal frá árinu 1890.

Bókin fæst hjá Sögufélagi og í öllum helstu bókaverslunum.

Heimild: Húni.is

  • Sverrir Hrafn er vanur því að þurfa að eiga við alls konar andstæðinga... þetta er reyndar prófílmyndin hans á Facebook.

    Sverrir Hrafn lofar geggjuðum leik

    Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla 18.09.2025 kl. 10.17
    Í gærkvöldi birti Feykir létt spjall við Sigurð Pétur varafyrirliða Kormáks/Hvatar til að hita upp fyrir stórleikinn á Króknum á föstudaginn. Nú er komið að Sverri Hrafni Friðrikssyni fyrirliða Tindastóls að svara sömu spurningum. Já og leikurinn sem allt snýst um er semsagt undanúrslitin í Fótbolti. net bikarnum og gulrótin tvöföld; montrétturinn á Norðurlandi vestra og úrslitaleikur á Laugardalsvelli síðustu helgina í september.
  • Kort Vegagerðarinnar yfir færð á vegum frá því upp úr kl. 8 í morgun. Fjallvegir flestir með bláum lit sem segir okkar að þar sé hálka. SKJÁSKOT AF UMFERÐIIN.IS

    Varað við hálku á fjallvegum norðanlands

    Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 18.09.2025 kl. 08.34
    Bíll fór út af og valt í morgun á Öxnadalsheiði en þar er nú flughált. Ökumaðurinn var samkvæmt upplýsingum einn í bílnum og hlaut ekki alvarleg meiðsl. Það er haustbragur á veðrinu þessa dagana enda komið fram yfir miðjan september svo það kemur ekki á óvart. Á vef Vegagerðarinnar má sjá að nú í morgun er varað við hálku á fjallvegum.
  • Sigurður Pétur er vanur því að þurfa að eiga við alls konar andstæðinga... þetta er reyndar prófílmyndin hans á Facebook.

    „Ef leikurinn tapast verður veturinn þungur og erfiður“

    Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla 17.09.2025 kl. 19.13
    Það er leikur á föstudaginn. Neinei, ekki körfuboltaleikur. Það er sjaldgæfur undanúrslitaleikur og alvöru grannaslagur í Fótbolti.net bikarnum. Ef þessi leikur væri frímerki þá væru allir safnararnir óðir og uppvægir í að komast yfir hann. Við erum að tala um aðra innbyrðisviðureign Tindastóls og Kormáks/Hvatar í sögunni. Slagurinn um montréttinn á Norðurlandi vestra. Feykir tók púlsinn á varafyrirliða Kormáks/Hvatar, Sigurði Pétri Stefánssyni, og spurði meðal annars hvað hann gæti sagt okkur fallegt um lið Tindastóls...
  • Júlíus Orri í síðasta leik. MYND SIGURÐUR INGI

    Stjörnumenn heimsækja Síkið í kvöld

    Skagafjörður, Íþróttir 17.09.2025 kl. 14.50
    Mögulega eru ennþá einhverjir með óbragð í munninum eftir síðustu heimsókn Stjörnumanna í Síkið en það hefur aldrei skilað nokkrum einasta árangri að dvelja við það sem liðið er og í kvöld ætla Garðbæingarnir að heimsækja okkur og spila æfingaleik við meistaraflokk Tindastóls. Hefjast leikar eins og vant er 19:15 og þið þekkið þetta borgarar verða á grillinu og Indriði til aðstoðar fyrir árskortshafa.
