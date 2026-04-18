Tekið til kostanna í kvöld
feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Mannlíf 18.04.2026 kl. 12.25
Í reiðhöllinni Svaðastöðum verður líf og fjör í kvöld því þar verður „Tekið til kostanna" hestasýning með léttum brag. Skagfirskir hestar og menn í öllum útgáfum. Sérstaklega má nefna „Töltgrúbbuna" hóp glæsikvenna sem æft hafa vikum saman munsturreið sem þær munu sína gestum.
Fjörðið hefst kl. 20:00!
Húsið opnar kl. 19:00.
Grillaðir hamborgarar og ýmist gotterí í sjoppunni.
Miðasala við hurð.
Miðaverð 4.000 kr.
Frítt fyrir 13 ára og yngri.
/hmj