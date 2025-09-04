Það er DalHún dagur í dag

feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla 04.09.2025 kl. 10.59 oli@feykir.is
Af af sameiningu verður mun nýtt sveitarfélag tengja saman Vesturland og Norðurland.
Viðræður um sameiningu Húnaþings vestra og Dalabyggðar eru í fullum gangi og í dag fór upplýsingavefur samstarfsnefndar um sameiningu sveitarfélaganna í loftið á léninu https://dalhun.is.

Á heimasíðu Húnaþings vestra er sagt frá því að á vefnum sé að finna ýmsar upplýsingar um sameiningarviðræðurnar og íbúakosningar um sameiningartillöguna, auk frétta af viðræðum og viðburðum. Á síðunni má einnig sjá svör við spurningum sem algengt er að íbúar velti upp í tengslum við sameiningarviðræður og eyðublað fyrir nýjar fyrirspurnir ef lesendur finna ekki svarið á síðunni.

Hægt verður að nálgast allt kynningarefni um sameiningarviðræðurnar á vefnum, m.a. glærur og upptökur frá íbúafundum, fundargerðir og fleira.

  • Hér má sjá mynd af umræddri vigt sem prýðir forsíðu Skagfirðingabókar 2016. MYND RÖKKVI SIGURÐSSON

    Söguleg vigt horfin af sínum stað

    feykir.is Skagafjörður 04.09.2025 kl. 10.00 gunnhildur@feykir.is
    Blaðamaður hnaut um færslu á Facebook eins og sennilega fleiri þess efnis að gamla vigtin sem fylgt hefur Verslun Haraldar Júlíussonar frá upphafi er ekki lengur á sínum stað á hillunni fyrir ofan hurðina. Í Skagfirðingabók frá árinu 2016 prýðir vigtin forsíðu og um hana er sagt að Haraldur Júlíusson hafi keypt vigtina 1919 áður en hann opnaði búðina og notað fram til 1941 og í bókinni segir að vigtin sé með sínum hætti konungleg. Feykir heyrði í Guðrúnu dóttir Bjarna og systkinin höfðu þetta að segja um málið;
  • Jóhannes Torfason, framkvæmdastjóri Ámundakinnar og Arnar Þórisson, forstjóri Líflands, við undirritun kaupsamningsins. MYND: Pétur Friðjónsson.

    Lífland fjárfestir á Blönduósi

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 04.09.2025 kl. 09.53 oli@feykir.is
    Húnahornið greinir frá því að í byrjun vikunnar var undirritaður samningur um kaup Líflands á húsnæði Ámundakinnar á Efstubraut 1 á Blönduósi og var eignin afhent síðastliðinn mánudag. Húsnæðið er um 750 fermetrar að grunnfleti og hefur hluti þess verið í leigu Líflands um árabil. Stefnt er að því að með stærra húsnæði skapist aðstæður til að auka verslunarumsvif og viðskipti hér í Húnabyggð og víðar.
  • Hólmfríður rektor Háskólans á Hólum. MYND: GG

    Vonast til að dragi til tíðinda upp úr áramótum

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 04.09.2025 kl. 08.41 oli@feykir.is
    Feykir forvitnaðist um stöðuna á fyrirhuguðum húsnæðismálum Háskólans á Hólum á Sauðárkróki en eins og sagt hefur verið frá þá er stefnt að því að byggja upp rannsókna- og kennsluhúsnæði fyrir lagareldiskennslu við Borgarflöt 35. Hólmfríður Sveinsdóttir rektor á Hólum segir að nú standi yfir vinna við deiliskipulag og gera megi ráð fyrir að henni ljúki um áramótin. Þá sé mikilvægt að vinna við gerð útboðsgagna hjá Framkvæmdasýslunni - Ríkiseignum haldi áfram þannig að ekki verði óþarfa frestun í janúar.
  • Það er fjör í Fornverkaskólanum. MYND AF FACEBOOK

    Nemendur Fornverkaskólans létu hendur standa fram úr ermum

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 03.09.2025 kl. 18.33 oli@feykir.is
    Dagana 30. ágúst-1. september sl. var haldið torfhleðslunámskeið á Minni-Ökrum. Í færslu á Facebook-síðu Fornverkaskólans segir að viðfangsefni námskeiðsins hafi verið að halda áfram með torfvegg sem byrjað var að hlaða upp á námskeiði fornverkaskólans í fyrra.
