Það verður að grípa hugmyndirnar þegar þær koma askvaðandi
Eyþór Árnason skáld frá Uppsölum í Blönduhlíð hefur sent frá sér nýja ljóðabók, Það kemur alltaf nýr skafl í fjallið. Þetta er áttunda ljóðabók Eyþórs en fyrsta bókin kom út árið 2009. Þetta er reyndar önnur bókin hans í ár því í sumar sendi hann frá sér bókina Leið fimmtíu og sjö þar sem hann safnaði saman þeim sautján þáttum sem hann hafði skrifað á bak Feykis. Við fengum Eyþór til að svara nokkrum spurningum varðandi nýjustu bókina og ljóð almennt.